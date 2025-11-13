Todo está listo para la XXXI Subida a Karakate que se celebra este sábado

J. L. elgoibar. Jueves, 13 de noviembre 2025, 20:16 Comenta Compartir

La sociedad montañera Morkaiko ya tiene todo listo para la XXXI Subida a Karakate que se celebra mañana.

Como es habitual, la popular prueba deportiva arrancará a las 11.00 horas desde Kalegoen plaza y discurrirá por los mismos derroteros de siempre. Por ello, los participantes deberán completar el tramo inicial (hasta Erretsundi) siguiendo un recorrido definido por la organización, pero a partir de ese punto podrán elegir el itinerario que consideren oportuno hasta la cima de Karakate.

Las personas que se animen a participar en la XXXI Subida a Karakate (habrá 125 dorsales disponibles) deberán afrontar un exigente recorrido de unos cuatro kilómetros de ascensión con un desnivel positivo aproximado de 650 metros.

Quienes deseen tomar parte deberán abonar 5 euros (10 euros si se quiere acudir a la comida que se celebrará al final de la prueba).

La inscripción podrá realizarse entre las 09.00 y las 10.00 horas en Kalegoen plaza.