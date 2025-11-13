Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Elgoibar

Todo está listo para la XXXI Subida a Karakate que se celebra este sábado

J. L.

elgoibar.

Jueves, 13 de noviembre 2025, 20:16

Comenta

La sociedad montañera Morkaiko ya tiene todo listo para la XXXI Subida a Karakate que se celebra mañana.

Como es habitual, la popular prueba deportiva arrancará a las 11.00 horas desde Kalegoen plaza y discurrirá por los mismos derroteros de siempre. Por ello, los participantes deberán completar el tramo inicial (hasta Erretsundi) siguiendo un recorrido definido por la organización, pero a partir de ese punto podrán elegir el itinerario que consideren oportuno hasta la cima de Karakate.

Las personas que se animen a participar en la XXXI Subida a Karakate (habrá 125 dorsales disponibles) deberán afrontar un exigente recorrido de unos cuatro kilómetros de ascensión con un desnivel positivo aproximado de 650 metros.

Quienes deseen tomar parte deberán abonar 5 euros (10 euros si se quiere acudir a la comida que se celebrará al final de la prueba).

La inscripción podrá realizarse entre las 09.00 y las 10.00 horas en Kalegoen plaza.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cierra uno de los clásicos de San Sebastián: «Hemos vivido momentos muy bonitos; nos ha costado mucho tomar la decisión»
  2. 2

    Cuatro barrios de San Sebastián superan el millón de euros en el precio medio de vivienda ofertada
  3. 3 La cadena de supermercados que ha decidido no vender los bombones navideños Lindt estas Navidades
  4. 4 Quejas de los vecinos de San Sebastián: «Yo también soy de Trintxerpe y ya no voy a poder aparcar en mi barrio»
  5. 5 La historia que recuerdan en un restaurante junto al mar de Gipuzkoa: «Llegó una familia con los macarrones en un termo»
  6. 6 El mensaje de apoyo de Gabriel Rufián a Borja Sémper en el Congreso: «Mucha fuerza, amigo»
  7. 7

    El Gobierno Vasco permitirá acreditar el perfil lingüístico haciendo la OPE en euskera o usándolo en el trabajo
  8. 8 Estos son los ciberdelitos más comunes en Gipuzkoa, con engaños prácticamente indetectables
  9. 9 El pueblo vasco con un curioso nombre en euskera: «Ni los del propio pueblo pueden pronunciarlo»
  10. 10 El mensaje de esperanza de Bárbara Goenaga sobre Borja Sémper: «La quimio ha sido durísima pero está todo prácticamente ya perfecto»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Todo está listo para la XXXI Subida a Karakate que se celebra este sábado