Este jueves la ciudadanía podrá llevarse a casa las flores retiradas de los jardines

Tal y como viene realizando en los últimos años, el Consistorio volverá a ofrecer este jueves a la ciudadanía la posibilidad de llevarse a casa alguna de las flores y plantas que han sido retiradas de los jardines del pueblo.

Según explican desde el propio Ayuntamiento, «una vez finalizada la temporada de verano y realizada la nueva plantación para la temporada de otoño e invierno, las plantas retiradas se ofrecerán a las y los interesados de forma gratuita».

El reparto de las plantas se llevará a cabo en el parque cubierto de Maala «desde las 11.00 hasta las 13.00 horas, o hasta agotar existencias».

Según las previsiones realizadas desde el Consistorio, este jueves se repartirán «alrededor de 300 plantas que han estado plantadas en los jardines durante la temporada de verano».

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento pretende promover la reutilización y el cuidado del entorno, por lo que anima a los elgoibartarras a hacerse con alguna planta «para decorar sus ventanas y balcones».