Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un operario entrega una planta en un reparto anterior. J. LEON

Elgoibar

Este jueves la ciudadanía podrá llevarse a casa las flores retiradas de los jardines

Jabi Leon

elgoibar.

Martes, 2 de diciembre 2025, 20:20

Comenta

Tal y como viene realizando en los últimos años, el Consistorio volverá a ofrecer este jueves a la ciudadanía la posibilidad de llevarse a casa alguna de las flores y plantas que han sido retiradas de los jardines del pueblo.

Según explican desde el propio Ayuntamiento, «una vez finalizada la temporada de verano y realizada la nueva plantación para la temporada de otoño e invierno, las plantas retiradas se ofrecerán a las y los interesados de forma gratuita».

El reparto de las plantas se llevará a cabo en el parque cubierto de Maala «desde las 11.00 hasta las 13.00 horas, o hasta agotar existencias».

Según las previsiones realizadas desde el Consistorio, este jueves se repartirán «alrededor de 300 plantas que han estado plantadas en los jardines durante la temporada de verano».

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento pretende promover la reutilización y el cuidado del entorno, por lo que anima a los elgoibartarras a hacerse con alguna planta «para decorar sus ventanas y balcones».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Netflix cancela una serie por las críticas en Estados Unidos tras solo una temporada
  2. 2 Cierra un histórico bar en la Parte Vieja de San Sebastián: «Ha sido una experiencia dura, pero bonita»
  3. 3 La escapada de Barbara Goenaga y Borja Sémper: «Celebrando la vida»
  4. 4 Iñaki y Xabat, los jóvenes que triunfan con sus croquetas, abren un nuevo local en San Sebastián
  5. 5 Fans del Arsenal descubren los restaurantes favoritos de Zubimendi y Merino en San Sebastián
  6. 6 Jesulín de Ubrique desvela por qué Arconada le dejó sin palabras: «Me daba vergüenza preguntarle algo%u2026»
  7. 7

    Tragedia en Cabezón de la Sal: tres «críos del pueblo» que rompen una cuadrilla y dejan un gran vacío
  8. 8 La zanahoria gigantesca hallada en una huerta guipuzcoana: «Cuando la desenterré no me lo podía creer»
  9. 9

    El matemático rumano que ganó 14 veces la lotería con un sistema%u2026 que fue ilegalizado
  10. 10

    Maduro exigió a Trump inmunidad para él y su familia para abandonar Venezuela en una conversación telefónica

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Este jueves la ciudadanía podrá llevarse a casa las flores retiradas de los jardines

Este jueves la ciudadanía podrá llevarse a casa las flores retiradas de los jardines