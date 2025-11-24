Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

MUSIKA BANDA

Elgoibar

Inolvidable concierto de Santa Cecilia

Lunes, 24 de noviembre 2025, 20:15

El Herriko Antzokia se llenó el sábado con motivo del concierto especial que la Banda Municipal de Música ofrece cada año por Santa Cecilia. Este año no ha sido un concierto más. Quienes acudieron a la cita recordarán durante mucho tiempo el espectáculo musical que pudieron disfrutar. Y es que junto a la agrupación que dirige Gorka Mujika actuó el virtuoso de la trompeta Rubén Simeó, que dejó con la boca abierta tanto al público como a las músicas y los músicos que tuvieron el privilegio de actuar con él (en la foto, sentado en un taburete, a la izquierda del director de la Banda).

