La feria medieval regresa a Elgoibar con unos 40 puestos y numerosas actividades

Tras la buena aceptación que tuvo en su estreno del pasado año, Kalegoen plaza acogerá a lo largo de todo este fin de semana ... la segunda feria medieval de Elgoibar, promovida por la empresa dedicada a la organización de mercados temáticos Servicios Globales con la colaboración del Ayuntamiento y de la asociación de hosteleros Aizu!.

Al igual que en su primera edición, la feria medieval organizada para este fin de semana en Elgoibar contará con unos 40 puestos; de comerciantes de Euskadi y de otros puntos del Estado.

En dichos puestos se podrá encontrar un poco de todo, desde artículos de artesanía como juguetes, bisutería, mantas y muñecos térmicos hasta productos alimenticios como creps, kebab, patatas fritas, golosinas, quesos y embutidos artesanales o almendras garrapiñadas.

Esta tarde el recinto ferial permanecerá abierto entre las 17.00 y las 22.00 horas; mientras que este sábado y el domingo estará en funcionamiento tanto por la mañana (de 11.00 a 14.30 horas) como por la tarde (de 17.00 a 22.00 horas).

En cualquier caso, además de los puestos de venta, quienes se acerquen estos días hasta Kalegoen plaza tendrán la posibilidad de disfutar con actividades de la más diversa índole como sesiones de cuenta-cuentos en euskera de la mano de la elgoibartarra Eulali Moreno, txokos infantiles, talleres de artesanía o espectáculos a cargo del 'hombre orquesta', el grupo Hilo bambú y 'Gure herensugeak', quienes se dejarán ver por las calles y plazas del casco urbano.

Las citadas actividades se irán repitiendo cada pocas horas, por lo que la ciudadanía tendrá diferentes oportunidades para disfrutar de ellas a lo largo de todo el fin de semana.

Los organizadores invitan a las y los elgoibartarras a salir a la calle y disfrutar de un evento que, aunque solo sea por unos días, trasladará a la principal plaza de Elgoibar a la Edad Media.