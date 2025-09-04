Una exposición recuerda los tiempos de esplendor de Altzola

Una ciudadana contempla las imágenes de la muestra que se abrirá al público esta tarde.

Jabi Leon ELGOIBAR. Jueves, 4 de septiembre 2025, 20:18 Comenta Compartir

«Hemos empapelado con fotos todas las paredes. No hay sitio para poner ni una sola más. Creo que nunca antes había visto así la sala de muestras de la Casa de Cultura».

De esa forma describe el integrante del colectivo fotográfico Ongarri Jokin Martínez el aspecto que ofrece la principal sala de exposiciones de Elgoibar con motivo de la exposición 'Altzola gogoratuz' / 'Recordando Altzola'; un trabajo organizado por Altzola Auzo Elkartea de la mano de Ongarri y del Ayuntamiento que ofrecerá a la ciudadanía la posibilidad de conocer (o recordar) los tiempos de esplendor que vivió el barrio elgoibartarra de Altzola.

«Hoy en día Altzola sigue siendo un barrio vivo pero en las imágenes expuestas puede verse los tiempos en los que Altzola llegó a tener la vida de un pueblo», avanza Jokin, quien recuerda que antes del estallido de la Guerra Civil «entre hoteles, hostales y pensiones, en Altzola llegó a haber hasta nueve o diez alojamientos».

Todos ellos, claro está, nacieron al abrigo del Balneario de Altzola, por el que pasaron muchas personalidades de la alta sociedad española de la época.

381 fotos de ocho temáticas

La exposición 'Altzola gogoratuz' se abrirá a las 18:30 horas de esta tarde y se podrá visitar hasta el próximo viernes, día 12 de septiembre (de lunes a sábado se abrirá de 18:30 a 20:30 horas y el domingo de 12:30 a 14:30 horas).

Quienes se acerquen a ver la muestra, a buen seguro, se encontrarán a más de una persona conocida en las imágenes expuestas. No en vano, en total son 381 las fotografías que pueden verse en la exposición y muchas de ellas inmortalizan a grupos de amigos o momentos de la vida social que tuvo Altzola entre las décadas de 1930 y 1980.

Las fotografías de la retrospectiva sobre Altzola que se abre esta tarde han sido clasificadas en ocho grandes bloques temáticos: Bodas, Cuadrillas, Escuela, Estación del tren, Fiestas, Panorámicas generales, Hoteles y Procesiones.

Desde la organización invitan a las y los elgoibartarras a visitar una exposición que, sin duda, no dejará indiferente a nadie.