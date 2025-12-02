Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La céntrica calle San Bartolomé, iluminada con motivo de una Navidad anterior. UDALA

Elgoibar

El encendido de luces abrirá el viernes la temporada navideña

La iluminación navideña costará 35.000 euros y estará conformada por 159 estructuras que se instalarán en 21 ubicaciones

Jabi Leon

elgoibar.

Martes, 2 de diciembre 2025, 20:20

Comenta

Aunque los productos típicos navideños hace ya varias semanas que están en zonas bien visibles de los supermercados y muchos establecimientos comerciales de la localidad ya han empezado a decorar sus escaparates con motivos característicos de esta época del año, no será hasta este viernes cuando se procederá al encendido de la iluminación navideña y, en consecuencia, al inicio de la temporada de Navidad en el municipio.

El Consistorio ha avanzado que este año la iluminación navideña estará conformada por 159 estructuras luminosas que se instalarán en 21 espacios y calles.

Las estructuras se mantendrán en funcionamiento hasta el 6 de enero, con la particularidad de que la iluminación navideña estará en marcha entre las 18.00 y las 22.00 horas, para minimizar el consumo energético.

En cuanto a las particularidades de los motivos luminosos que se instalarán en el municipio durante estas navidades, desde el Ayuntamiento destacan que a la iluminación del año pasado se sumarán varias novedades». En este sentido, desde el Consistorio subrayan que «por primera vez, se iluminará un árbol situado en la zona de lekueder». Además, los bonitos motivos luminosos que en años anteriores se utilizaron para decorar la rotonda de Lerun se trasladarán a la rotonda de Maala, mientras que en la de Lerun se mantendrá un adorno simbólico.

«El objetivo es crear un ambiente especial en los diferentespuntos del pueblo, preservando el equilibrio y la accesibilidad entre los espacios», explican desde el Ayuntamiento, que destinará 35.000 euros a la iluminación navideña. Ni que decir tiene, «todas las luces de Navidad serán de bajo consumo y sostenibles, dentro del compromiso del municipio de reducir el impacto ambiental durante las fiestas».

