Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Elgoibar

Elgoibarko Lagun Taldea necesita voluntarios para la prueba de ciclocross del día 8

J. L.

elgoibar.

Miércoles, 29 de octubre 2025, 20:39

Comenta

El club ciclista Elgoibarko Lagun Taldea necesita elgoibartarras que se sumen al grupo de voluntariado constituido para poder llevar a cabo la primera edición de la prueba de ciclocross BESA CX Elgoibar; que tendrá lugar el 8 de noviembre por un espectacular circuito que ya se está habilitando en torno a las instalaciones deportivas y al caserío Mintxeta.

Concretamente, el club organizador de la prueba, que volverá a ofrecer la posibilidad de disfrutar de carreras ciclistas sobre el barro 65 años después de que se celebrara en Elgoibar una prueba de esas características, necesita la colaboración de personas voluntarias «para apoyar a la organización la mañana del 8 de noviembre, durante la celebración de las pruebas».

Además, Elgoibarko Lagun Taldea agradecería colaboradores «para montar todo el 'tinglado' los dos días anteriores al evento». Quienes estén dispuestos a echar una mano pueden escribir un mensaje a la dirección elgoibarcx@gmail.com «indicando el nombre, dos apellidos, el número de DNI y un número de teléfono». Dichos datos se solicitan «para hacer el seguro».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece un senderista tras caer de gran altura en Jaizkibel
  2. 2 Muere una donostiarra de 41 años en un accidente de tráfico en Olite
  3. 3 Una pareja de novios deberá pagar 13.000 euros al sufrir gastroenteritis 60 de los invitados en un restaurante de Orio
  4. 4

    «La estaba ahorcando y nosotros intervinimos porque, si no, la mata»
  5. 5 Una dermatóloga vasca analiza el sérum con efecto bótox de Mercadona: milagro antiedad o efecto flash pasajero
  6. 6 Cierres en el comercio local de un barrio de San Sebastián: «Nuestro más sincero agradecimiento por el apoyo durante todos estos años»
  7. 7

    Investigan a dos alumnas de 12 años por su «agresión sexual» a una niña de 6 en un colegio de Vitoria
  8. 8

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad
  9. 9 Desahucian a once personas, entre ellas un niño y una embarazada, que vivían subarrendadas en una casa en Egia
  10. 10

    Seis padres magrebíes han sido detenidos por abandonar a sus hijos en Euskadi

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Elgoibarko Lagun Taldea necesita voluntarios para la prueba de ciclocross del día 8