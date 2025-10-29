Elgoibarko Lagun Taldea necesita voluntarios para la prueba de ciclocross del día 8

J. L. elgoibar. Miércoles, 29 de octubre 2025, 20:39 Comenta Compartir

El club ciclista Elgoibarko Lagun Taldea necesita elgoibartarras que se sumen al grupo de voluntariado constituido para poder llevar a cabo la primera edición de la prueba de ciclocross BESA CX Elgoibar; que tendrá lugar el 8 de noviembre por un espectacular circuito que ya se está habilitando en torno a las instalaciones deportivas y al caserío Mintxeta.

Concretamente, el club organizador de la prueba, que volverá a ofrecer la posibilidad de disfrutar de carreras ciclistas sobre el barro 65 años después de que se celebrara en Elgoibar una prueba de esas características, necesita la colaboración de personas voluntarias «para apoyar a la organización la mañana del 8 de noviembre, durante la celebración de las pruebas».

Además, Elgoibarko Lagun Taldea agradecería colaboradores «para montar todo el 'tinglado' los dos días anteriores al evento». Quienes estén dispuestos a echar una mano pueden escribir un mensaje a la dirección elgoibarcx@gmail.com «indicando el nombre, dos apellidos, el número de DNI y un número de teléfono». Dichos datos se solicitan «para hacer el seguro».