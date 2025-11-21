Elgoibar Lagunkoia inicia una nueva etapa tras actualizar su diagnóstico y sus prioridades

Elgoibar Lagunkoia, el proyecto local integrado en la iniciativa autonómica Euskadi Lagunkoia al que Elgoibar se adhirió en el año 2018 con el objetivo de « ... mejorar la calidad de vida de toda la ciudadanía, con especial atención a las personas mayores, mediante la creación de un entorno más amable y accesible» acaba de empezar una nueva e ilusionante etapa.

Así lo han anunciado esta misma semana las personas voluntarias que trabajan en el desarrollo del proyecto de la mano del Consistorio: «En los últimos meses, hemos trabajado en la actualización del diagnóstico de situación que se aprobó en el año 2020 y en la definición de las nuevas prioridades del Plan de Acción, poniendo el foco en fortalecer los vínculos entre personas y en construir una comunidad más cohesionada y activa», subrayan.

Para la nueva etapa que comienza ahora Euskadi Lagunkoia ha renovado su mirada y se ha marcado un propósito claro: «ejercer de motor en los retos que marcarán el bienestar y la convivencia en los próximos años».

Para ello, el equipo operativo conformado por personas voluntarias de muy diversos perfiles ha decidido cambiar su forma de trabajar: «a partir de ahora en Elgoibar Lagunkoia trabajaremos por temas y retos, en función del diagnóstico y en base a las necesidades que más preocupan a la ciudadanía», explican.

En este sentido cabe destacar que Elgoibar Lagunkoia ha identificado como eje transversal «la creación de espacios para relacionarse, concebidos como lugares de encuentro, diálogo y convivencia». No en vano, el grupo considera que las relaciones humanas son el punto de partida para cualquier mejora. A su entender, «la salud, la inclusión o la participación solo son posibles en comunidades conectadas».

Actividades y puertas abiertas

Desde Elgoibar Lagunkoia invitan al conjunto de la ciudadanía a participar en las actividades que van a empezar a organizar; tales como «paseos y encuentros informales que favorezcan el contacto cotidiano; tertulias y charlas intergeneracionales para compartir experiencias y aprendizajes; redes de apoyo mutuo para reforzar la confianza y el cuidado entre las personas o campañas de sensibilización que pongan en valor la importancia de los vínculos sociales».

Además, avanzan que el grupo realizará un seguimiento trimestral del Plan de Acción y en 2027 llevará a cabo una evaluación global «para medir los avances y definir los siguientes pasos».

Finalmente, las y los elgoibartarras implicados en Elgoibar Lagunkoia recuerdan que este es «un proyecto vivo y participativo, que avanza gracias a quienes creen que un pueblo mejor se construye entre todas y todos».

Por ello, las puertas de Elgoibar Lagunkoia están abiertas «a todas las personas y colectivos que deseen aportar ideas, implicarse o formar parte de esta iniciativa común», sentencian.

Quienes deseen sumarse a la iniciativa pueden contactar con cualquiera de las personas que forman parte del grupo de voluntariado o dirigirse al departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento.