Elgoibar Lagunkoia inicia una nueva etapa tras actualizar su diagnóstico y sus prioridades

ElgoibarElgoibar Lagunkoia inicia una nueva etapa tras actualizar su diagnóstico y sus prioridades
El grupo se propone «ejercer de motor en los retos que marcarán el bienestar y la convivencia en los próximos años
Elgoibar
Viernes, 21 de noviembre 2025, 20:22
Elgoibar Lagunkoia, el proyecto local integrado en la iniciativa autonómica Euskadi Lagunkoia al que Elgoibar se adhirió en el año 2018 con el objetivo de « ... mejorar la calidad de vida de toda la ciudadanía, con especial atención a las personas mayores, mediante la creación de un entorno más amable y accesible» acaba de empezar una nueva e ilusionante etapa.
Así lo han anunciado esta misma semana las personas voluntarias que trabajan en el desarrollo del proyecto de la mano del Consistorio: «En los últimos meses, hemos trabajado en la actualización del diagnóstico de situación que se aprobó en el año 2020 y en la definición de las nuevas prioridades del Plan de Acción, poniendo el foco en fortalecer los vínculos entre personas y en construir una comunidad más cohesionada y activa», subrayan.
Para la nueva etapa que comienza ahora Euskadi Lagunkoia ha renovado su mirada y se ha marcado un propósito claro: «ejercer de motor en los retos que marcarán el bienestar y la convivencia en los próximos años».
Para ello, el equipo operativo conformado por personas voluntarias de muy diversos perfiles ha decidido cambiar su forma de trabajar: «a partir de ahora en Elgoibar Lagunkoia trabajaremos por temas y retos, en función del diagnóstico y en base a las necesidades que más preocupan a la ciudadanía», explican.
En este sentido cabe destacar que Elgoibar Lagunkoia ha identificado como eje transversal «la creación de espacios para relacionarse, concebidos como lugares de encuentro, diálogo y convivencia». No en vano, el grupo considera que las relaciones humanas son el punto de partida para cualquier mejora. A su entender, «la salud, la inclusión o la participación solo son posibles en comunidades conectadas».
Actividades y puertas abiertas
Desde Elgoibar Lagunkoia invitan al conjunto de la ciudadanía a participar en las actividades que van a empezar a organizar; tales como «paseos y encuentros informales que favorezcan el contacto cotidiano; tertulias y charlas intergeneracionales para compartir experiencias y aprendizajes; redes de apoyo mutuo para reforzar la confianza y el cuidado entre las personas o campañas de sensibilización que pongan en valor la importancia de los vínculos sociales».
Además, avanzan que el grupo realizará un seguimiento trimestral del Plan de Acción y en 2027 llevará a cabo una evaluación global «para medir los avances y definir los siguientes pasos».
Finalmente, las y los elgoibartarras implicados en Elgoibar Lagunkoia recuerdan que este es «un proyecto vivo y participativo, que avanza gracias a quienes creen que un pueblo mejor se construye entre todas y todos».
Por ello, las puertas de Elgoibar Lagunkoia están abiertas «a todas las personas y colectivos que deseen aportar ideas, implicarse o formar parte de esta iniciativa común», sentencian.
Quienes deseen sumarse a la iniciativa pueden contactar con cualquiera de las personas que forman parte del grupo de voluntariado o dirigirse al departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión