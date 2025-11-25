Ekaitz Maiz mendizalearen 'Amaiurko bidea', gaur ikusgai

ElgoibarEkaitz Maiz mendizalearen 'Amaiurko bidea', gaur ikusgai
elgoibar.
Asteartea, 25 azaroa 2025, 20:52
Mendia, abentura eta natura gustuko dituzten herritarrek Morkaiko mendizale elkarteak udazken honetarako antolatu duen mendi emanaldien zikloaren azken saioarekin disfrutatzeko aukera izango dute asteazken honetan.
Udazkeneko mendi emanaldien zikloa borobiltzeko 30 urte baino gehiagoko eskarmentua duen Ekaitz Maiz mendizale eta eskalatzailea etorriko da gaur Kultur Etxera, 'Amaiurko bidea' izeneko emanaldia eskaintzeko (19:00etan). Sarrera librea da.