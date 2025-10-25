«Ya hemos ejecutado o puesto en marcha 75 de los 91 proyectos comprometidos esta legislatura»

Jabi Leon elgoibar. Sábado, 25 de octubre 2025, 21:15 Comenta Compartir

Superada la mitad de la legislatura, la alcaldesa de Elgoibar, Maialen Gurrutxaga, y el concejal de Urbanismo, Ion Zubiaurre, han comparecido esta semana «para presentar un balance del trabajo realizado por el Ayuntamiento en los dos últimos años» y, en consecuencia, «para dar a conocer a la ciudadanía el camino recorrido hasta ahora».

Tras haber aprovechado el periodo estival para analizar con el personal municipal el estado delos retos establecidos al comienzo de la legislatura, los responsables municipales aseguran que «pasados dos años, los resultados son significativos»; toda vez que «en estos momentos ya están finalizados o en marcha 75 de los 91 proyectos que desde el equipo de Gobierno nos compometimos a materializar en este mandato».

Según los datos aportados por los gestores locales, «a día de hoy están terminadas o en marcha el 82,5% de las acciones estratégicas proyectadas para esta legislatura, mientras que el 10,99% de los proyectos (una decena) están en fase de tramitación y el 6,6% restante (seis) sin iniciar».

Proyectos «estratégicos»

A la hora de enumerar los proyectos «estratégicos» que ya han sido materializados o que están en marcha, la alcaldesa destaca que «el ascensor de Artekale está en funcionamiento; que las dos primeras fases del nuevo puente de Urazandi son una realidad y que ya han arrancado las esperadas obras para la construcción de la nueva residencia Errezabal».

Además, la primera edil recuerda que «se ha puesto en marcha el servicio de Auzotaxi; se ha creado un calendario unificado con las actividades que organizan los departamentos municipales y los agentes locales; se ha analizado el servicio de autobuses; está a punto de acabar la fase de socialización para la puesta en marcha de la cooperativa energética Ekiola; el proyecto para la rehabilitación de las viviendas de Eulogio Estarta se encuentra en la recta final; estamos desarrollando la iniciativa Batera Elgoibar para fomentar el uso del euskera en el pueblo y se han acometido importantes mejoras en las instalaciones deportivas como la creación de un nuevo pequeño campo de césped artificial, la renovación de la cubierta de las viejas piscina del polideportivo Olaizaga o la cobertura de los laterales del patio exterior de la Herri Eskola».

Además, añade, «la ludoteca ha pasado a ser gratuita; estamos trabajando con el Gobierno Vasco un convenio para construir viviendas en el edificio del actual ambulatorio; hemos redactado el proyecto para abastecer con agua potable a los caseríos de Sallobente-Ermuaran y estamos trabajando en la búsqueda de financiación para poder llevarlo a cabo...».

En cuanto a los proyectos que están pendientes de arrancar Maialen Gurrutxaga cita «el Plan Municipal de Energía, la puesta en marcha de la iniciativa Gipuzkoa Gazte Tour, la formación de las y los monitores de tiempo libre del pueblo en materia de igualdad; la delimitación de una zona que priorice a los peatones en el camino que lleva hasta Sallobente-Ermuaran o la creación de un espacio cubierto para los puestos de venta de los productores y baserritarras locales».

Los dos «pilares» de la gestión

Los responsables municipales afirman que la gestión que están llevando a cabo se basa, principalmente, en «dos pilares».

Según cuentan, «uno de los grandes ejes de nuestro trabajo está siendo la cercanía a la ciudadanía para conocer y responder a sus necesidades». En este sentido, Ion Zubiaurre explica que «desde principios de año, el Ayuntamiento ha celebrado más de cien reuniones con elgoibartarras, asociaciones e instituciones». Todo ello, «para colocar a Elgoibar y a la ciudadanía local en el centro, y llegar a todos los barrios, asociaciones y edades».

Por otro lado, los gestores municipales remarcan que el segundo gran eje de su trabajo ha sido «la colaboración interinstitucional, poniendo en el centro las necesidades de Elgoibar». En este punto desde el Ayuntamiento destacan que la colaboración con otras instituciones y empresas ha supuesto «inversiones por más de 30 millones de euros».

Respecto al aspecto colaborativo, el Consistorio destaca que «próximamente» se van a poner en marcha diferentes proyectos en colaboración con Danobatgroup: «se va a derribar el viejo pabellón de DMP con la intención de habilitar un aparcamiento en el solar resultante; se va a ampliar la sala de musculación de Mintxeta, se va a alquilar un local para habilitar un servicio de baños y taquilla, y se va a continuar con el proyecto Zurrunbiloa, impulsado con el fin de mejorar la salud mental de las y los adolescentes».

Por otra parte, el Ayuntamiento avanza que antes del final de este año va a iniciar la redacción del Plan para la Rehabilitación del Casco Viejo y del proyecto para delimitar un ámbito de preferencia peatonal en el camino que lleva a Sallobente.

Reuniones informativas

El Ayuntamiento de Elgoibar ha convocado para los próximos días dos reuniones encaminadas a informar del trabajo realizado en la primera mitad de la legislatura a todas las personas interesadas.

La primera reunión abierta tendrá lugar a las 18:00 horas de mañana en el hogar de las personas jubiladas y la segunda el día 3 de noviembre (a las 18:30 horas) en el salón principal de Aita Agirre.