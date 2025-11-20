Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Elgoibar

Los dos equipos sénior masculinos del Sanlo juegan este fin de semana como locales

Jueves, 20 de noviembre 2025

Los tres equipos de categoría sénior del club de balonmano Sanlo afrontan este próximo fin de semana una nueva jornada liguera; con la particularidad de que los dos conjuntos masculinos ejercerán como locales y el primer equipo femenino jugará lejos del polideportivo elgoibartarra.

En cualquier caso, este sábado será el turno de los dos equipos del Sanlo que militan en Liga Vasca.

Para empezar, las chicas del Malape taberna se desplazarán mañana a la localidad costera de Zarautz para medirse al conjunto local Ameztoi Zarautz (a las 15:30 horas) en el polideportivo Aritzbatalde.

Por su parte, los chicos del Alcorta Forging Group se enfrentarán (a las 19:00 horas) al Lau Bide jatetxea de Legazpi en la cancha del polideportivo Olaizaga.

Finalmente, el Pizzería Salento, que milita en la Segunda territorial masculina, recibirá el domingo (a las 13:00 horas) la visita del Egia.

En puestos de privilegio

Los tres equipos sénior del Sanlo están cuajando una primera parte de la temporada difícil de mejorar.

De hecho, el Salento es líder en solitario de su clasificación (ha ganado los ocho partidos que ha jugado), el Malape comparte el liderato de su grupo con Ereintza Bitek y Zuhegan Orio Eragin; y el Alcorta ocupa una meritoria cuarta posición.

