Elgoibar

Los dos equipos masculinos sénior del Sanlo saldan con victoria los partidos de Liga

J. L.

elgoibar.

Lunes, 3 de noviembre 2025, 21:01

Comenta

Los dos conjuntos masculinos de categoría sénior del club de balonmano Sanlo saldaron con sendas victorias sus partidos de Liga del pasado fin de semana.

El Alcorta Forgin Group de Liga Vasca no tuvo grandes problemas para imponerse (19-25) en el encuentro que disputó en Donostia ante La Salle.

Con este triunfo los elgoibartarras consiguen enlazar su segunda victoria consecutiva y se encaraman a la segunda plaza de la clasificación general (han sumado siete puntos en cinco jornadas).

Por su parte, el Pizzería Salento de Segunda territorial sigue imparable y el pasado sábado logró otra contundente victoria (33-23) ante el Bera Bera.

Los chicos del Salento han ganado los seis partidos que han disputado en la presente Liga, por lo que ya suman doce puntos y lideran en solitario la tabla clasificatoria (el Bera Bera es segundo con nueve puntos).

