Donantes de Sangre homenajeará el sábado a nueve elgoibartarras

Jabi Leon Elgoibar. Miércoles, 26 de noviembre 2025, 19:53 Comenta Compartir

Como cada año por estas fechas, la delegación que la asociación Donantes de Sangre tiene en Elgoibar ha organizado un acto para agradecer y homenajear a las personas del pueblo que han alcanzado una cifra significativa de donaciones a lo largo del 2025.

Dicho acto de homenaje tendrá lugar este próximo sábado en el hogar de las personas jubiladas del municipio (a las 12.00 horas) y servirá para reconocer a nueve elgoibartarras (siete hombres y dos mujeres).

De todas esas personas cuatro recibirán la insignia de Donantes de Sangre por haber alcanzado las 25 donaciones (Abdelaziz Er Rguig, Maialen Gallastegi, Gorka Garate y José Ignacio León) y otros tres por haber donado el preciado líquido vital en 50 ocasiones (Carlos Ayesta, Zigor Bengoetxea y Lander Betelu).

Además, dos personas del pueblo serán homenajeadas este año por haberse convertido en donantes excepcionales. Una de ellas es Ana Elisa Calzacorta (60 donaciones) y la otra Jesús María Beristain (75 donaciones).

Como es habitual, el acto para la entrega de insignias y diplomas del próximo sábado se redondeará con un lunch para las personas homenajeadas y sus acompañantes.