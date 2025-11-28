Dislegi gestionará la txosna de la feria, que incluye un taller infantil para hacer talos

J. L. elgoibar. Viernes, 28 de noviembre 2025, 20:49

El entramado urbano de Elgoibar acogerá hoy una nueva edición de la feria que se celebra el último sábado de cada mes.

Como es habitual, los puestos de los baserritarres y artesanos locales se instalarán (a partir de las 9.00 horas) en Kalebarren plaza, donde no faltará la tradicional txosna. En esta ocasión la txosna (se abrirá a las 11.00 horas) estará gestionada por la asociación Dislegi Debabarrena.

El programa de la feria se completará con un taller infantil de talos (a partir de las 11.30 horas en Kalebarren plaza).