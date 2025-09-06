La Diputación refuerza a partir de este lunes la línea de Lurraldebus que conecta con Donostia

Han sido necesarias varias reuniones y muchas horas de trabajo conjunto pero finalmente el Ayuntamiento de Elgoibar y el departamento de Movilidad de la Diputación ... Foral de Gipuzkoa han alcanzado un acuerdo de gran importancia para la personas de esta localidad (y de Ermua y Eibar) que de lunes a viernes tienen que hacer uso del transporte público para desplazarse hasta Donostia por motivos laborales, de estudios o de cualquier otra naturaleza.

Concretamente, el departamento foral de Movilidad, Turismo y Ordenación ha dado respuesta a la petición para reforzar el servicio de Lurraldebus que conecta la comarca de Debabarrena con Donostia que el Ayuntamiento de Elgoibar venía realizando con insistencia desde que hace exactamente dos años varios estudiantes y trabajadores del pueblo se quedaran unos cuantos días sin poder subir al autobús con destino a la capital guipuzcoana porque este ya llegaba lleno desde Eibar.

En aquel momento la entidad territorial solventó el problema con unas mejoras puntuales, pero a partir de este lunes el servicio de Lurraldebus que conecta la comarca con Donostia contará con un refuerzo permanente en los momentos en los que realmente se necesita.

Se refuerzan los servicios que parten a las 6:30 y 7:10 horas desde Ermua y los que salen a las 14:30, 18:20 y 19:20 de Donostia

Los servicios de refuerzo

La diputada de Movilidad, Azahara Domínguez, ha explicado que «coincidiendo con el inicio del nuevo curso, desde este lunes, día 8 de septiembre, la línea DB02 (Ermua > Donostia) contará con refuerzos en los servicios que partirán a las 6:30 y 7:10 horas desde Ermua en sentido Donostia, y en los que saldrán a las 14:30, 18:20 y 19:20 horas desde Donostia en sentido Ermua».

Además, la diputada avanza que «la línea UK05 (Zestoa > Ermua) también se va a reforzar en dos expediciones: a las 7:10 horas en sentido Ermua y a las 14:40 horas en sentido Zestoa».

Los citados refuerzos se realizarán de lunes a viernes.

«Sabemos que con la vuelta a la rutina un mayor número de personas hacen uso de estos autobuses. Un año más, hemos querido actuar con previsión y vamos a reforzar desde el comienzo estas horas para que ninguna persona se quede sin poder acceder al autobús», explica Azahara Domínguez, que considerado «una buena noticia» que haya que reforzar los servicios ordinarios «porque esto refleja que cada vez más guipuzcoanas y guipuzcoanos escogen el autobús para sus desplazamientos».

La diputada también ha querido agradecer «la buena disposición para fomentar el uso del transporte público de la alcaldesa de Elgoibar, Maialen Gurrutxaga», con quien ha trabajado de la mano para poner en marcha estos refuerzos.

Por último, Domínguez muestra la disposición de su departamento «para seguir apostando por un transporte público de calidad, que dé respuesta a las necesidades reales de las y los guipuzcoanos, de forma que nadie requiera de un vehículo privado para tener que desplazarse por motivos laborales, de estudios o por cualquier otra razón».

Por su parte, la alcaldesa de Elgoibar ha celebrado que la Diputación «ha reforzado el servicio de autobús teniendo en cuenta las necesidades de las y los usuarios y gracias a un trabajo de colaboración».

En palabras de Maialen Gurrutxaga, «con el objetivo de mejorar la movilidad diaria de la ciudadanía, se han adaptado los horarios y ampliado la oferta para que el transporte público sea realmente útil y eficiente. Seguiremos dando respuesta a las necesidades de la ciudadanía y para ello tenemos como base el trabajo interinstitucional».