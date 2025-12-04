El día 14 hay una salida montañera para realizar con niños al nacedero del río Deba

Jabi Leon elgoibar. Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:51 Comenta Compartir

El programa de salidas montañeras para realizar con niños organizado para este curso escolar por la sociedad montañera Morkaiko de la mano de las asociaciones de madres y padres de la Ikastola y la Herri Eskola tendrá continuidad el próximo día 14 de diciembre.

Las personas que se animen a tomar parte en esta nueva salida montañera se desplazarán en vehículos particulares hasta la localidad de Leintz Gatzaga para, una vez allí, realizar caminando la ruta circular (de 8,5 kilómetros y unos 275 metros de desnivel positivo) que lleva hasta el nacedero del río Deba y discurre por bosques de hayedos y castaños.

La cita para quienes deseen participar en esta excursión será a las 09.30 horas en el parking de Mintxeta.

Como siempre, las personas adultas no deben apuntarse previamente para asistir a esta salida, pero los escolares sí que deberán inscribirse previamente en su colegio.

Desde la organización recuerdan que estas salidas montañeras están abiertas a la participación de niños, jóvenes y adultos; con la particularidad de que los niños deberán acudir acompañados de un adulto responsable.