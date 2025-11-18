El décimo Campeonato de rallys fotográficos de Euskal Herria se cerrará en Soraluze

Una de las imágenes que concurrió al rally fotográfico de Soraluze del pasado año.

Jabi Leon soraluze. Martes, 18 de noviembre 2025, 20:10 Comenta Compartir

El término municipal de Soraluze se convertirá este domingo en el escenario del XXXVI Rally Fotográfico Kontrargi. Al margen de la sesión nocturna especial que se celebrará el 20 de diciembre en Ordizia, el evento programado para el día 23 en Soraluze servirá para cerrar las citas diurnas de la décima edición de Herriz Herri; el campeonato de rallys fotográficos de Euskal Herria.

El XXXVI Rally Fotográfico organizado para este año por el colectivo Kontrargi de Soraluze, que llega después de los otros trece que se han llevado a cabo desde el pasado mes de marzo en otras tantas localidades de la geografía vasca y navarra (Irun, Gernika, Errenteria, Eibar, Ordizia, Amorebieta, Sopela, Legazpi, Ataun, Donosti, Altsasu, Beasain y Tolosa), discurrirá por los mismos derroteros de siempre.

En consecuencia, el evento volverá a estar abierto a la participación de todas las personas aficionadas que lo deseen. Estas podrán inscribirse entre las 8.15 y las 9.30 horas del domingo en el local que Kontrargi tiene en el número 3 de la calle Etxaburueta (la inscripción cuesta 10 euros, pero las personas menores de 16 años solo deberán pagar 5 euros a la hora de apuntarse).

Según explica Mikel Valero desde la organización, «al igual que en el resto de los rallys del campeonato Herriz Herri, las personas que se animen a participar en el XXXVI Rally Fotográfico Kontrargi deberán abordar cinco temas diferentes». Dichos temas, claro está, «se darán a conocer en el momento de la inscripción».

Particularidades y premios

Las personas aficionadas a la fotografía que participen en el Rallye organizado para el próximo domingo en Soraluze deberán descargar las tarjetas de sus cámaras fotográficas entre las 13.00 y las 14.00 horas.

Todo ello, con la particularidad de que cada participante podrá entregar un máximo de 36 fotografías «incluyendo dos fotos de control, que en nuestro caso son la hoja con el numero de control y una foto que se sacará durante el hamaiketako».

En cualquier caso, una vez finalizado el rallye fotográfico cada concursante dispondrá de 48 horas para escoger las cinco fotografías que presentará a los responsables de la organización.

En lo referente a los premios, el colectivo fotográfico Kontrargi repartirá más de 400 euros entre las y los autores de las imágenes que sean galardonadas en el Rallye del domingo.

Concretamente, la persona que presente la mejor colección recibirá un trofeo y 120 euros en metálico. Asimismo, el autor o autora de la segunda mejor colección se llevará a casa un trofeo y 90 euros; mientras que la persona galardonada con la tercera mejor colección recibirá un trofeo y 70 euros. Además, la organización premiará con un trofeo y 70 euros a la mejor colección local y concederá un bono de compra de 50 euros a la mejor colección presentada por un o una participante menor de 16 años. Por último. habrá «otro premio especial para la mejor fotografía del quinto tema».

La organización anima a las personas aficionadas a participar en el Rallye del domingo y recuerda que el año pasado Kontrargi (junto con el bar Txoko) conquistaron el premio al mejor 'hamaiketako' del campeonato Herriz Herri. «¡A ver si este año somos capaces de repetirlo!», señalan.