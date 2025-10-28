Danobatgroup aborda desde hoy los desafíos tecnológicos de la fabricación avanzada

Jabi Leon elgoibar. Martes, 28 de octubre 2025, 20:07 Comenta Compartir

El grupo industrial Danobatgroup volverá a contar con una presencia destacada en el 24º Congreso de Fabricación Avanzada y Máquina-Herramienta (CMH), que se celebrará desde hoy y hasta el próximo viernes en Donostia, en el Parque Tecnológico de Gipuzkoa.

Además de respaldar el evento como patrocinador platino a través de sus empresas Danobat y Soraluce, Danobatgroup tendrá una presencia activa en el programa mediante ponencias técnicas y su participación en mesas de reflexión, contribuyendo al análisis de los principales retos y oportunidades de la industria de la Máquina-Herramienta.

La primera toma de contacto la dará a las 15:00 horas de esta tarde Santiago Fernández, responsable de Documentación y Seguridad en Soraluce, quien intervendrá en el panel de debate 'Cómo evitar el conflicto de intereses entre el fabricante y el comprador de máquinas'.

Los 'robots con ADN de Máquina-Herramienta' creados por el grupo industrial tendrán gran protagonismo en CMH25

Mañana, Danobatgroup tendrá una presencia especialmente activa en tres áreas claves del congreso.

Para empezar, Xabier Alzaga, Director General de Danobat, presentará la ponencia 'Robots con ADN de Máquina-Herramienta' en el escenario principal del evento.

Por otro lado, el director de Desarrollo de Software y Unidades de Medición en Danobat, Iñaki Narbaiza, expondrá el artículo técnico 'Robot de alto rendimiento: diseño, simulación y calibración', que presenta la metodología de desarrollo seguida para diseñar un robot de alto rendimiento capaz de realizar tareas de fabricación con gran precisión.

Además, el Ingeniero de Desarrollo de Software en Soraluce, Gorka Herranz, presentará una ponencia sobre la adecuación de máquinas a los nuevos requisitos de ciberseguridad.

La participación del grupo industrial en el CMH 2025 finalizará el viernes con la intervención de la Directora General del grupo, Nerea Aranguren, en el panel de debate '¿Y ahora qué?'.

Junto a otros CEOs de entidades relevantes del sector, Aranguren reflexionará sobre los grandes desafíos globales que impactan en la industria: el proteccionismo, la escasez de talento joven, la competencia internacional, la irrupción de la inteligencia artificial y el papel de Europa en el nuevo orden industrial.