La cuadrilla La Roita busca «equipos mixtos de tres personas» para su reto deportivo de 2026

Aunque todavía quedan ocho largos meses para su celebración, la cuadrilla La Roita de Elgoibar ya ha empezado a planificar la que será la sexta ... edición del reto que comenzó como un desafío deportivo entre tres amigos de la cuadrilla pero que en apenas un lustro se ha consolidado en el calendario local como un evento anual que combina el deporte y la fiesta y que es capaz de atraer a cientos de jóvenes.

El VI reto deportivo de La Roita se celebrará el día 4 de julio del 2026; con la particularidad de que no se llevará a cabo entre diferentes participantes a título individual.

Por primera vez, el reto deportivo de La Roita de 2026 se realizará por equipos mixtos conformados por tres personas «con una estrecha relación de amistad, pareja...». Al tratarse de equipos mixtos, en cada uno de ellos deberá haber «al menos, un chico y una chica», avanza Iker Odria desde La Roita.

En cuanto a la competición, «cada una de las personas que formará parte de un equipo tendrá que completar una de las tres partes del reto, que será el mismo de las ediciones precedentes», explica el propio Odria.

En este sentido, cabe recordar que el reto deportivo de La Roita consiste en un exigente y peculiar triatlón que arranca en el puerto de Mutriku con una fase inicial en la que las y los participantes deben completar 600 metros a nado. A continuación, los contendientes se suben a sus bicicletas y recorren los 18 kilómetros que separan el puerto de Mutriku y Kalegoen plaza de Elgoibar (por el Kalbario) para, finalmente, subir a Karakate corriendo (unos 4 kilómetros con unos 700 metros de desnivel).

Inscripción abierta

Las personas interesadas en formar un equipo para participar en el VI reto deportivo de La Roita pueden apuntarse hasta el próximo día 14 de diciembre contactando con cualquier miembro de La Roita o a través de las redes sociales de la cuadrilla.

En un principio, los organizadores del evento tienen intención que el VI reto deportivo se lleve a cabo con la participación de tres equipos; toda vez que «gestionar una participación mayor sería muy difícil». No en vano, «el reto lo emitimos en directo por Internet y necesitamos varias cámaras y pantallas...».

En el caso de que haya muchas inscripciones «intentaremos buscar equipos equilibrados», indican desde la organización, que a día de hoy ya ha atado la presencia de Euskal Parrilla y la reserva del gaztetxe para la comida popular y la posterior fiesta que cada año se celebra con una gran participación tras el reto deportivo.

Al igual que el pasado año, La Roita anunciará los nombres de las personas que participarán en el reto del 2026 en el puesto para la venta de rifas que instalará en la feria de Gabon Zahar.

Este año, la cuadrilla sorteará una cesta valorada en 200 euros y un bono de 100 euros para gastar en los establecimientos de la asociación de comerciantes Txankakua (el sorteo se realizará el día 27 de diciembre, a las 14:00 horas, junto a la plaza del mercado).