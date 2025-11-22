Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La cuadrilla La Roita posa junto a Nerea Sasiain y Ainara Burunza, las protagonistas del reto deportivo que se celebró el pasado mes de julio. La Roita
Elgoibar

La cuadrilla La Roita busca «equipos mixtos de tres personas» para su reto deportivo de 2026

El evento, que en su sexta edición deja de disputarse de forma individual, mantiene las tres pruebas típicas y cada integrante del equipo deberá completar una de ellas

Jabi Leon

Elgoibar

Sábado, 22 de noviembre 2025, 20:15

Aunque todavía quedan ocho largos meses para su celebración, la cuadrilla La Roita de Elgoibar ya ha empezado a planificar la que será la sexta ... edición del reto que comenzó como un desafío deportivo entre tres amigos de la cuadrilla pero que en apenas un lustro se ha consolidado en el calendario local como un evento anual que combina el deporte y la fiesta y que es capaz de atraer a cientos de jóvenes.

