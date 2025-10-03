La cooperativa energética Ekiola inicia una nueva fase para captar socios y dar a conocer el proyecto

Tras la fase inicial que llevó a cabo antes del verano, la comunidad energética Ekiola Elgoibar-Mendaro va a desarrollar ahora una segunda fase de ... socialización encaminada a «ofrecer información detallada, aclarar dudas y abrir a la ciudadanía de ambas localidades la posibilidad de asociarse al proyecto».

La segunda fase para la socialización y captación de nuevos socios de Ekiola arrancará este domingo mismo con la instalación de un puesto informativo en la fiesta del Kilometroak. Quienes se acerquen hasta allí podrán conocer las particularidades del proyecto, promovido con la finalidad de «integrar a la ciudadanía en una comunidad de energías renovables para el autoabastecimiento».

A través de una instalación solar fotovoltaica que ya se está construyendo en una parcela situada junto a la vieja carretera de Azkarate, las familias de Elgoibar y Mendaro que se asocien a la cooperativa Ekiola podrán satisfacer sus necesidades de consumo eléctrico «a un precio estable y atractivo, respetando el medio ambiente y dando pasos firmes hacia un futuro energético más sostenible».

En cualquier caso, a partir del lunes se hará llegar información sobre el proyecto a todas las casas del pueblo.

Además, la Casa de Cultura acogerá el próximo jueves día 9 (a las 18:00 horas) una reunión informativa (esa sesión se repetirá un día más tarde y a la misma hora en el Ayuntamiento de Mendaro).

En dichas sesiones «se presentarán los detalles del proyecto y los asistentes podrán preguntar en directo y recibir aclaraciones».

Por otro lado, la oficina de información y asesoramiento de Ekiola se reabrirá del 13 al 18 y del 20 al 26 de octubre en la entrada de Aita Agirre. Esta oficina estará en funcionamiento de 10:00 a 13:00 y de 16:00 a 20:00 horas (de lunes a sábado, excepto los miércoles) y en ella personal especializado ofrecerá una atención personalizada y elaborará informes en función de las facturas del consumo eléctrico. De esa forma «cada familia podrá valorar la conveniencia o no de incorporarse a la cooperativa, así como conocer las condiciones y posibilidades».