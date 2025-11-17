Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Elgoibar

Convocadas dos plazas de auxiliar administrativo «para un periodo de tres meses y tres semanas y a jornada completa»

Jabi Leon

elgoibar.

Lunes, 17 de noviembre 2025, 20:04

Comenta

El Ayuntamiento ha convocado dos plazas de auxiliar administrativo con la colaboración de Lanbide. Dichos puestos de trabajo serán «a jornada completa y por un periodo de tres meses y tres semanas».

En lo referente a las labores a realizar, desde el Consistorio elgoibartarra avanzan que las personas que se hagan con los puestos de auxiliar administrativo ofertados deberán llevar a cabo los siguientes trabajos: «actualizar y completar diferentes aplicaciones que se utilizan en el Ayuntamiento para la gestión de diversas acciones (Munigex, Sareko, Línea verde, Drive para la Agenda...); actualizar el archivo documental y fotográfico del Ayuntamiento; elaboración de soportes de comunicación y difusión de las acciones organizadas por el Ayuntamiento, utilizando especialmente los recursos actualizados de la red; y formación de recursos digitales innovadores en la difusión de las acciones municipales».

Para optar a los puestos convocados, las personas candidatas deben cumplir varios requisitos como «tener estudios de la familia profesional de administración y gestión (mínimo nivel FP); tener un elevado nivel de euskera (3. HE/ PL 3 IVAP, EGA, C1 o equivalente), residir en Debabarrena y estar inscritas en Lanbide».

La inscripción para esta oferta laboral puede hacerse en la oficina que Lanbide tiene en Elgoibar o a través de la web lanbide.eus.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El último día en la fábrica de galletas LU abierta desde 1931: «La última galleta ha salido a las nueve y media»
  2. 2

    El acoso a la profesora de Plentzia era un «ritual» desde hace ocho años
  3. 3 La acción que ha sorprendido a miles de personas en el Real Sociedad - Athletic y que nunca sucede en Anoeta
  4. 4 Una penúltima semana de noviembre con mínimas por debajo de 0º y nieve en cotas de 200-400 metros
  5. 5 La chocolatería de San Sebastián que cierra sus puertas tres años después de abrir: «Le hemos puesto todo el cariño a este proyecto»
  6. 6 El éxodo de los niños vascos de la guerra
  7. 7 El tren nocturno de lujo que pasa por los mercadillos navideños más mágicos de Europa, ideal para este invierno
  8. 8

    Mondragon ya factura 800 millones en Norteamérica y se prepara para un nuevo salto industrial en 2027
  9. 9 El éxodo masivo a Francia para huir de la guerra
  10. 10

    Osakidetza adquiere 6.000 vacunas extra para el herpes zóster

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Convocadas dos plazas de auxiliar administrativo «para un periodo de tres meses y tres semanas y a jornada completa»