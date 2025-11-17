Convocadas dos plazas de auxiliar administrativo «para un periodo de tres meses y tres semanas y a jornada completa»

Jabi Leon elgoibar. Lunes, 17 de noviembre 2025, 20:04 Comenta Compartir

El Ayuntamiento ha convocado dos plazas de auxiliar administrativo con la colaboración de Lanbide. Dichos puestos de trabajo serán «a jornada completa y por un periodo de tres meses y tres semanas».

En lo referente a las labores a realizar, desde el Consistorio elgoibartarra avanzan que las personas que se hagan con los puestos de auxiliar administrativo ofertados deberán llevar a cabo los siguientes trabajos: «actualizar y completar diferentes aplicaciones que se utilizan en el Ayuntamiento para la gestión de diversas acciones (Munigex, Sareko, Línea verde, Drive para la Agenda...); actualizar el archivo documental y fotográfico del Ayuntamiento; elaboración de soportes de comunicación y difusión de las acciones organizadas por el Ayuntamiento, utilizando especialmente los recursos actualizados de la red; y formación de recursos digitales innovadores en la difusión de las acciones municipales».

Para optar a los puestos convocados, las personas candidatas deben cumplir varios requisitos como «tener estudios de la familia profesional de administración y gestión (mínimo nivel FP); tener un elevado nivel de euskera (3. HE/ PL 3 IVAP, EGA, C1 o equivalente), residir en Debabarrena y estar inscritas en Lanbide».

La inscripción para esta oferta laboral puede hacerse en la oficina que Lanbide tiene en Elgoibar o a través de la web lanbide.eus.