El Consistorio comienza a recoger propuestas para las fiestas patronales de 2026 con un cuestionario

Una goitibehera el Día de la Juventud de los últimos 'sanbartolos'.

Jabi Leon elgoibar. Martes, 4 de noviembre 2025, 20:30

Aunque todavía quedan prácticamente diez meses para su celebración, el Ayuntamiento de Elgoibar ha puesto en marcha un proceso participativo con el que pretende empezar a preparar las próximas fiestas patronales de San Bartolomé.

Concretamente, el Consistorio divulgó ayer (a través de la web municipal y sus redes sociales) un breve cuestionario encaminado a recabar opiniones y propuestas de la ciudadanía «con el fin de diseñar unas fiestas acordes a los gustos, necesidades y valores del municipio».

Los responsables municipales consideran que la participación ciudadana es «fundamental para seguir construyendo unas fiestas populares, participativas e inclusivas». Por ello, animan a los elgoibartarras a rellenar el cuestionario online, que estará a disposición de todas las personas interesadas hasta el día 11. Desde el Consistorio elgoibartarra avanzan que las aportaciones recibidas «servirán de base para la elaboración del programa festivo del próximo año».