El Consistorio adjudica a Kalexka elkartea el servicio para apoyar procesos de inclusión social

ElgoibarEl Consistorio adjudica a Kalexka elkartea el servicio para apoyar procesos de inclusión social
El servicio reforzará el trabajo comunitario y de campo para detectar y prevenir situaciones de vulnerabilidad
Elgoibar
Jueves, 20 de noviembre 2025, 20:03
Finalizado el proceso de licitación, el departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Elgoibar ha adjudicado a la asociación Kalexka el contrato para la gestión ... del Servicio de Intervención Socioeducativa, dirigido a personas adultas del municipio que se encuentran en situación de riesgo, exclusión social y/o dependencia.
Desde el Consistorio elgoibartarra recuerdan que el Servicio de Intervención Socioeducativa se viene desarrollando en el municipio desde el año 2017 y que su objetivo no es otro que «acompañar y apoyar procesos de inclusión social, promoviendo la autonomía personal, la participación comunitaria y el acceso a recursos formativos, sociales y laborales».
Reforzar el trabajo comunitario
Con su adjudicación a Kalexka Elkartea, una entidad con amplia experiencia en el ámbito de la intervención social y comunitaria, el Servicio de Intervención Socioeducativa de Elgoibar inicia una nueva etapa en la que «se reforzará el trabajo comunitario y en el medio abierto, con presencia activa en el municipio para detectar y prevenir situaciones de vulnerabilidad». Además, «se trabajará en coordinación con otros servicios y agentes locales».
En cualquier caso, el servicio se desarrollará mediante intervenciones tanto individuales como grupales, «pero siempre adaptadas a las necesidades de las personas participantes».
Para ello, contará con un equipo profesional formado por dos educadoras sociales y una coordinadora, que será la responsable de la planificación y del seguimiento técnico del programa.
