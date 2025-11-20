Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Representantes municipales y de Kalexka elkartea posan en el exterior de la Casa de Cultura de Elgoibar. UDALA

Elgoibar

El Consistorio adjudica a Kalexka elkartea el servicio para apoyar procesos de inclusión social

El servicio reforzará el trabajo comunitario y de campo para detectar y prevenir situaciones de vulnerabilidad

Jabi Leon

Elgoibar

Jueves, 20 de noviembre 2025, 20:03

Comenta

Finalizado el proceso de licitación, el departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Elgoibar ha adjudicado a la asociación Kalexka el contrato para la gestión ... del Servicio de Intervención Socioeducativa, dirigido a personas adultas del municipio que se encuentran en situación de riesgo, exclusión social y/o dependencia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

