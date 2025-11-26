La ciudadanía muestra su repulsa a la violencia machista

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 19:53 Comenta Compartir

Aunque el tiempo no acompañó en exceso, decenas de elgoibartarras de todas las edades salieron la tarde del pasado martes a la calle para participar en las actividades del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia Machista. Para empezar, la ciudadanía se concentró en Kalegoen plaza, donde se colocaron zapatos rojos y velas en memoria de las 38 mujeres asesinadas en lo que va de año en el Estado. También se leyó un manifiesto, actuó el grupo de batukada feminista local y se celebró una manifestación, encabezada por una pancarta a favor de la resistencia feminista.