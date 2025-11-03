El cineclub de noviembre se abre mañana con 'On Falling'

J. L. elgoibar. Lunes, 3 de noviembre 2025, 21:01 Comenta Compartir

Herriko Antzokia acogerá mañana (a las 21.00 horas) la proyección de la película 'On Falling', que se podrá ver en versión original (con subtítulos en castellano) y servirá para abrir las sesiones de cineclub organizadas por Ongarri para este mes.

El día 12 se proyectará 'Si yo pudiera hibernar' y el día 19 se podrá ver 'La Furia' (organizada de la mano del departamento municipal de Igualdad).