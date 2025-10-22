El CDE gestionará la txosna de la feria del sábado, que incluye una exposición y una ginkana sobre micología

Exposición micológica en el sótano de la casa de cultura.

Jabi Leon elgoibar. Miércoles, 22 de octubre 2025, 20:12

El casco urbano de Elgoibar acogerá el sábado una nueva edición de la feria mensual que organiza la asociación comarcal de desarrollo rural Debemen de la mano del Consistorio y de diferentes agentes locales.

La jornada ferial se pondrá en marcha a las 09.00 horas con la apertura de los puestos para la venta de productos del caserío y de artículos de los artesanos locales. A continuación (a las 11.00 horas) se abrirá la txosna de la feria, que esta vez estará gestionada por el Club Deportivo Elgoibar.

La entidad deportiva ofrecerá «chorizo cocido, costilla asada y caldo» en Kalebarren plaza; pero también venderá la ropa que tiene en stock (camisetas, pantalones, chándal, calcetines...) «a precios rebajados». Además, sorteará una cesta con productos locales y entregará los carnés de la nueva temporada a las personas socias.

Como novedad, en la feria de octubre habrá varias actividades protagonizadas por la micología.

Por un lado, el sótano de la Casa de Cultura albergará (de 11.30 a 14.00 horas) una exposición micológica organizada por la sociedad Karakate.

Asimismo, las niñas, los niños y las familias podrán participar (en el citado horario) en una divertida ginkana que tendrá lugar en el entorno de Kalebarren plaza y que servirá para conocer un poco mejor el mundo de los hongos y de las setas.

Esa actividad será la penúltima que se llevará a cabo este año en el marco del programa 'Gure natura ezagutzen', impulsado por las asociaciones Atxutxiamaika, Elgoibarko Baso Biziak y Morkaiko.

El programa de la jornada ferial de este sábado se completará con una pequeña muestra de cabezas de ganado de los caseríos del pueblo (a partir del mediodía junto a Kalebarren plaza).