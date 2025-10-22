Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Exposición micológica en el sótano de la casa de cultura. BARREN

Elgoibar

El CDE gestionará la txosna de la feria del sábado, que incluye una exposición y una ginkana sobre micología

Jabi Leon

elgoibar.

Miércoles, 22 de octubre 2025, 20:12

Comenta

El casco urbano de Elgoibar acogerá el sábado una nueva edición de la feria mensual que organiza la asociación comarcal de desarrollo rural Debemen de la mano del Consistorio y de diferentes agentes locales.

La jornada ferial se pondrá en marcha a las 09.00 horas con la apertura de los puestos para la venta de productos del caserío y de artículos de los artesanos locales. A continuación (a las 11.00 horas) se abrirá la txosna de la feria, que esta vez estará gestionada por el Club Deportivo Elgoibar.

La entidad deportiva ofrecerá «chorizo cocido, costilla asada y caldo» en Kalebarren plaza; pero también venderá la ropa que tiene en stock (camisetas, pantalones, chándal, calcetines...) «a precios rebajados». Además, sorteará una cesta con productos locales y entregará los carnés de la nueva temporada a las personas socias.

Como novedad, en la feria de octubre habrá varias actividades protagonizadas por la micología.

Por un lado, el sótano de la Casa de Cultura albergará (de 11.30 a 14.00 horas) una exposición micológica organizada por la sociedad Karakate.

Asimismo, las niñas, los niños y las familias podrán participar (en el citado horario) en una divertida ginkana que tendrá lugar en el entorno de Kalebarren plaza y que servirá para conocer un poco mejor el mundo de los hongos y de las setas.

Esa actividad será la penúltima que se llevará a cabo este año en el marco del programa 'Gure natura ezagutzen', impulsado por las asociaciones Atxutxiamaika, Elgoibarko Baso Biziak y Morkaiko.

El programa de la jornada ferial de este sábado se completará con una pequeña muestra de cabezas de ganado de los caseríos del pueblo (a partir del mediodía junto a Kalebarren plaza).

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Consejo de Patrimonio Vasco da luz verde al proyecto de hotel en Torre Satrústegui en Donostia
  2. 2 «Eres mi víctima número ocho»: el mensaje que permitió a la Policía hallar en Irun a una menor que desapareció en Jaén
  3. 3 La Ertzaintza cambia su política informativa y ahora revela el origen de sus detenidos
  4. 4

    Gipuzkoa registra 47 fraudes por el mal uso de las VPO en el primer semestre del año
  5. 5 Hernani se queda sin Cabalgata de Reyes por primera vez en 25 años: «No se dan las condiciones»
  6. 6 Ana y David, los pastores que recorren los montes con su rebaño mientras crían a su hija de dos años
  7. 7 130 personas han sido detenidas varias veces por el mismo motivo en Gipuzkoa hasta agosto
  8. 8 Entre Letizia, Aitana o Ana Rosa: las cuatro donostiarras en la lista de las 100 mujeres más influyentes de Forbes
  9. 9

    Sánchez pacta con EH Bildu «blindar» la atención en euskera en grandes empresas vascas
  10. 10 La espectacular casa en el País Vasco francés en la que cualquiera puede hospedarse

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El CDE gestionará la txosna de la feria del sábado, que incluye una exposición y una ginkana sobre micología

El CDE gestionará la txosna de la feria del sábado, que incluye una exposición y una ginkana sobre micología