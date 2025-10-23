Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Elgoibar

El campeonato femenino de aizkolaris de 2025 se decide mañana en Elgoibar

J. L.

elgoibar.

Jueves, 23 de octubre 2025, 20:19

Comenta

Las personas aficionadas al deporte rural tienen este sábado una doble cita en Elgoibar, que acogerá la disputa de la final del campeonato femenino de aizkolaris y de la eliminatoria del campeonato de aizkolaris masculino de Segunda categoría.

El festival de herri kirolak organizado para mañana por el Ayuntamiento y la Federación Vasca de Deportes Rurales dará comienzo a las 12:30 horas y se llevará a cabo en Kalegoen plaza (en caso de lluvia se trasladará a la cancha del polideportivo Olaizaga).

Para empezar será el turno de la competición masculina, en la que tomarán parte los siguientes cinco aizkolaris: Ugaitz Mugerza, Eneko Saralegi, Iosu Santamaría, Ibai Soroa e Iban Resano.

Finalizada la eliminatoria del campeonato de Segunda se disputará la final que servirá para decidir qué aizkolari se hace con la txapela de campeona del 2025.

Sin lugar a dudas, Nerea Arruti será la principal rival a batir, aunque no lo tendrá fácil ante rivales de la talla de Laiene Pikabea, Karmele Gisasola, Nerea Sorondo, Irati Astondoa o Uxue Ansorregui.

El Consistorio local anima a todas las personas aficionadas a acudir a presenciar el festival de mañana.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cinco horas de colapso en la N-I tras hacer un camión la tijera: «Hemos tardado tres horas y media en llegar de Beasain a Irun»
  2. 2

    Cientos de afectados tras paralizarse obras de rehabilitación en edificios de Gipuzkoa y Navarra
  3. 3 Compara tu renta con la de tus vecinos: los ingresos en Gipuzkoa calle a calle
  4. 4 Detienen a un vasco cuando intentaba llevarse sin pagar 102 botellas de whisky de un supermercado
  5. 5 Paco Nadal, reportero de viajes: «Hay diez lugares en el mundo a los que no volvería»
  6. 6 Ana y David, los pastores que recorren los montes con su rebaño mientras crían a su hija de dos años
  7. 7

    Un incendio devora un caserío en Zumaia
  8. 8

    Una alerta sanitaria que ya afecta a Navarra amenaza a miles de cabezas de ganado en Gipuzkoa
  9. 9 La presencia de radicales obliga a la EHU a cancelar la charla de dos ertzainas en un curso en Donostia
  10. 10 La tienda de bisutería que cierra todas sus tiendas de Gipuzkoa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El campeonato femenino de aizkolaris de 2025 se decide mañana en Elgoibar