El campeonato femenino de aizkolaris de 2025 se decide mañana en Elgoibar

Jueves, 23 de octubre 2025

Las personas aficionadas al deporte rural tienen este sábado una doble cita en Elgoibar, que acogerá la disputa de la final del campeonato femenino de aizkolaris y de la eliminatoria del campeonato de aizkolaris masculino de Segunda categoría.

El festival de herri kirolak organizado para mañana por el Ayuntamiento y la Federación Vasca de Deportes Rurales dará comienzo a las 12:30 horas y se llevará a cabo en Kalegoen plaza (en caso de lluvia se trasladará a la cancha del polideportivo Olaizaga).

Para empezar será el turno de la competición masculina, en la que tomarán parte los siguientes cinco aizkolaris: Ugaitz Mugerza, Eneko Saralegi, Iosu Santamaría, Ibai Soroa e Iban Resano.

Finalizada la eliminatoria del campeonato de Segunda se disputará la final que servirá para decidir qué aizkolari se hace con la txapela de campeona del 2025.

Sin lugar a dudas, Nerea Arruti será la principal rival a batir, aunque no lo tendrá fácil ante rivales de la talla de Laiene Pikabea, Karmele Gisasola, Nerea Sorondo, Irati Astondoa o Uxue Ansorregui.

El Consistorio local anima a todas las personas aficionadas a acudir a presenciar el festival de mañana.