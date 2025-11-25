Baso Biziak taldeak larunbatean egingo du lehen zuhaitz landaketa

ElgoibarBaso Biziak taldeak larunbatean egingo du lehen zuhaitz landaketa
J. L.
elgoibar.
Asteartea, 25 azaroa 2025, 20:52
Baso Biziak elkarteak larunbatean egingo du denboraldiko lehen zuhaitz landaketa, Muskirutzuko magalean. Landaketan parte hartu nahi duten herritarrek bihar arte eman dezakete izena. Horretarako info@elgoibarkobasobiziak.org helbidera mezua bidali behar da «parte hartu nahi dutenen izen-abizenak, herria eta adina zehaztuta». Hitzordua goizeko 09:00etan ezarri dute, Mintxetako aparkalekuan. Handik, autoz gerturatuko dira landaketa gunera.