Elgoibar

El Ayuntamiento repartirá el libro 'Jira Bueltan' al alumnado de 1º de Primaria

J. L.

elgoibar.

Lunes, 8 de diciembre 2025, 20:16

El Ayuntamiento aprovechó el Día Internacional del Euskera que se celebró el pasado día 3 para anunciar que repartirá el libro 'Jira bueltan' entre el alumnado de primer curso de Educación Primaria de la Ikastola y la Herri Eskola.

Dicho libro, que incluye 51 canciones y juegos, se creó en el marco del proyecto 'Ahotsak Ikasgelan' que la asociación de euskera badihardugu desarrolló en el valle del Deba con la finalidad de hacer llegar a las generaciones más jóvenes el patrimonio oral que había recopilado previamente.

Según explican desde el Consistorio, «se trata de canciones y juegos que se basan en los testimonios de 60 personas mayores, en su mayoría de la comarca del Deba, que participaron en el proyecto».

El libro que se va a repartir ahora entre el alumnado de primero de Primaria está dirigido a las niñas y niños de 0 a 12 años y, especialmente, a los que tienen entre 4 y 10 años. "El libro 'Jira bueltan' es adecuado para todas aquellas personas que deseen jugar con las niñas y los niños, pero, sobre todo, para padres y madres, profesorado y personal educador".

Las canciones y juegos del libro están en la web ikasgelan.ahotsak.eus/fitxak.

