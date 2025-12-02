El Ayuntamiento reparte el catálogo de productos en euskera entre el alumnado

J. L. elgoibar. Martes, 2 de diciembre 2025, 20:21 Comenta Compartir

Conscientes de que esta época del año ofrece una excelente oportunidad para comprar y regalar libros, música o videos en euskera, más de 92 servicios de euskera de ayuntamientos y mancomunidades de Euskal Herria han publicado la 27ª edición del catálogo de productos en euskera.

Un año más, el departamento de Euskera del Ayuntamiento se ha sumado a la iniciativa y ha distribuido los catálogos en la Ikastola y la Herri Eskola, a fin de que, mediante el alumnado, puedan llegar también a los padres y madres.

En esta ocasión, tanto la edición escrita como la digital del catálogo han actualizado sus diseños, y han organizado sus contenidos en dos secciones principales: una dirigida a los niños y niñas de 0 a 12 años, y otra, con productos para jóvenes de 12 a 16 años.

La nueva edición de esta iniciativa recoge cientos de referencias para el público infantil y juvenil (música, libros, revistas, películas, juguetes y juegos, DVDs y productos informáticos, cómics...), pero también productos dirigidos a padres y madres. Además, se informa sobre el precio aproximado de cada artículo, y, en algunos apartados, se clasifican los productos de acuerdo con los diferentes grupos de edad.

El catálogo recoge alrededor de 8.250 artículos en euskera y también se puede consultar en la web katalogoa.eus.