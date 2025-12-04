Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
J. LEON

Elgoibar

El Ayuntamiento regala 300 begonias y alegrías

Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:51

Comenta

La ciudadanía de Elgoibar tuvo durante la mañana de ayer la posibilidad de llevarse a casa alguna de las flores y plantas (begonias y alegrías) que durante la temporada de verano decoraron los jardines del pueblo y que han sido sustituidas por las plantas típicas de la temporada de invierno. En total fueron «unas 300» las plantas que el Ayuntamiento distribuyó de forma gratuita entre las personas que se acercaron hasta el punto de reparto que se habilitó en el parque de Maala.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La OMS insta a democratizar Ozempic
  2. 2 Pello Reparaz, líder de Zetak en La Revuelta: «Rascas y solo queda el euskera para entender nuestro éxito»
  3. 3

    El enorme vacío en el asiento de Ane en Anoeta
  4. 4 El restaurante de San Sebastián que tiene la mejor merluza pese a la nota más baja de Alberto Chicote
  5. 5 La joven migrante de 22 años que gana más de 5.000 euros al mes: «No volvería a trabajar por un sueldo de 1.000 euros»
  6. 6 Marisel Orozco, la propietaria de una pastelería en San Sebastián con tartas sin gluten, sin azúcar y sin lactosa
  7. 7

    Gipuzkoa rechaza los Uber por criterios ecológicos y no tener sede social aquí tras la sentencia de la UE
  8. 8

    «¡Coged las cosas rápido, viene la policía!»
  9. 9 «Nos llenáis la selección de negras y aun así perdéis», las Guerreras explotan tras los insultos racistas recibidos en redes
  10. 10

    El Colegio de Médicos de Gipuzkoa se suma a los cuatro días de huelga en hospitales y ambulatorios por un «Estatuto propio»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Ayuntamiento regala 300 begonias y alegrías

El Ayuntamiento regala 300 begonias y alegrías