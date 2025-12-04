El Ayuntamiento regala 300 begonias y alegrías

Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:51 Comenta Compartir

La ciudadanía de Elgoibar tuvo durante la mañana de ayer la posibilidad de llevarse a casa alguna de las flores y plantas (begonias y alegrías) que durante la temporada de verano decoraron los jardines del pueblo y que han sido sustituidas por las plantas típicas de la temporada de invierno. En total fueron «unas 300» las plantas que el Ayuntamiento distribuyó de forma gratuita entre las personas que se acercaron hasta el punto de reparto que se habilitó en el parque de Maala.