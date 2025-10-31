Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Representantes municipales, de la Ertzaintza y la OSI Debabarrena, ayer.

Elgoibar

Ayuntamiento, Ertzaintza y Osakidetza firman el II Protocolo para actuar ante situaciones de violencia machista en el pueblo

Jabi Leon

elgoibar.

Viernes, 31 de octubre 2025, 20:21

Representantes del Ayuntamiento de Elgoibar, la copmisaría de la Ertzaintza de Eibar y la Organización Sanitaria Integrada (OSI) Debabarrena rubricaron ayer el II Protocolo de Atención y Coordinación ante Situaciones de Violencia Machista contra las Mujeres en Elgoibar.

Redactado con la colaboración de diferentes agentes e instituciones, el nuevo protocolo sustituye al que se puso en marcha (por primera vez) en el año 2012 y establece un marco de actividad común para ofrecer una atención integral a las mujeres víctimas de violencia machista.

Según explican desde el Consistorio, una vez rubricado el documento «se creará una mesa técnica permanente para garantizar el seguimiento adecuado de los procedimientos».

Dicha mesa técnica estará conformada por representantes de la comisaría de la Ertzaintza de Eibar, del centro de salud de Elgoibar y de diferentes departamentos municipales (Bienestar Social, Policía local e Igualdad).

En cualquier caso, el nuevo protocolo frente a la violencia machista se sustenta en tres pilares.Una de las tres ramas que sostienen el II protocolo contra la violencia machista de Elgoibar es el relativo a la coordinación eficaz. Con ese fin «se establecerá un mecanismo de coordinación entre instituciones y servicios, para atender a las mujeres que han sido víctimas de la violencia machista».

El segundo pilar es el de la atención integral. No en vano, «el fin del protocolo es ofrecer una atención integral a las mujeres víctimas, donde se incluyan la ayuda legal, psicológica y jurídica, el alojamiento seguro y el asesoramiento en los ámbitos del empleo y los recursos económicos».

Por último, están la sensibilización y la prevención. En ese ámbito, el Ayuntamiento impulsará campañas para educar a la comunidad en torno a la violencia machista y promover la denuncia de cualquier tipo de abuso».

