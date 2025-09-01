El Ayuntamiento destaca «el inmejorable ambiente y la gran participación» en fiestas

Aunque todavía deberá realizar un análisis en profundidad área por área, el Ayuntamiento de Elgoibar presentó este lunes un primer balance de las fiestas ... patronales de San Bartolomé, que concluyeron el pasado sábado tras seis intensas jornadas festivas.

Los responsables municipales han valorado de forma «muy positiva» los festejos y subrayan que han discurrido «en un ambiente alegre, seguro y tranquilo».

Desde el Consistorio elgoibartarra también destacan «el inmejorable ambiente» que ha habido durante las fiestas; así como «la gran participación ciudadana».

Ese último hecho se pudo constatar «desde el momento en el que los integrantes del coro Etxegiña procedieron a lanzar el txupinazo que sirvió para abrir de manera oficial las fiestas», señalan.

Un año más, las diferentes kalejiras (especialmente la del Txiki Eguna con la txaranga Mauxitxa), las euskal dantzak, las actuaciones musicales, las sokamuturras, la bajada de goitibeheras, las comidas populares y los espectáculos deportivos (festivales de pelota a mano, deporte rural...) fueron los actos más multitudinarios de unas fiestas en las que también tuvieron una gran aceptación «las actividades para fomentar la convivencia intergeneracional, el servicio nocturno y gratuito de taxi o la iniciativa que permite a la ciudadanía disfrutar de las sokamuturras desde los balcones del Ayuntamiento y de la Casa de Cultura» que «ha llegado para quedarse».

Agradecimientos

El Ayuntamiento de Elgoibar quiere trasladar su más sincero agradecimiento a todas las personas, asociaciones y colectivos que han participado activamente en las fiestas; al mismo tiempo que quiere reconocer la labor de todas las personas trabajadoras que han contribuido al éxito de las jornadas festivas.

La alcaldesa, Maialen Gurrutxaga, considera que estas pasadas fiestas patronales «han sido un verdadero éxito, con un ambiente inmejorable y una gran participación ciudadana».

La primera edil reconoce que la implicación de las asociaciones y colectivos del pueblo es «imprescindible para que unas fiestas tan multitudinarias como estas sean posibles» y anima a todos los agentes locales a plantear sus propuestas «para que las fiestas sean cada año un poco más grandes».