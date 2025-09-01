Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Cientos de personas esperan a que los integrantes del grupo Etxegiña enciendan el txupinazo de fiestas. J. LEON

Elgoibar

El Ayuntamiento destaca «el inmejorable ambiente y la gran participación» en fiestas

Los responsables municipales hacen una valoración «muy positiva» de unos 'Sanbartolos' que «han discurrido en un ambiente alegre, seguro y tranquilo»

Jabi Leon

Elgoibar

Lunes, 1 de septiembre 2025, 20:05

Aunque todavía deberá realizar un análisis en profundidad área por área, el Ayuntamiento de Elgoibar presentó este lunes un primer balance de las fiestas ... patronales de San Bartolomé, que concluyeron el pasado sábado tras seis intensas jornadas festivas.

