Arriaga ya tiene todo listo para celebrar unas fiestas de San Antolín que llegan con cambios importantes

Sin apenas tiempo para recuperarse de las fiestas patronales de San Bartolomé, las y los elgoibartarras tienen este próximo fin de semana una nueva ... cita con las fiestas. Y es que, la tradición manda, el barrio de Arriaga ya tiene todo preparado para celebrar una nueva edición de sus fiestas de San Antolín, que llegan con cambios importantes respecto a los años anteriores.

Según explican desde la comisión de fiestas de Arriaga, «en el programa diseñado para este viernes hemos mantenido los actos habituales de la primera jornada festiva, pero para el sábado hemos introducido novedades significativas. Un dicho popular dice que 'renovarse o morir'... ¡A ver qué tal salen los cambios!».

En cualquier caso, tras el día de San Antolín que se celebró el pasado martes con una procesión, una misa y un reparto de caldo y chorizo, las fiestas de Arriaga vivirán sus jornadas principales mañana y el sábado.

La noche del sábado actuarán los grupos Kitziki y Jeizy's Tyros y a continuación habrá música a cargo de un DJ

El programa festivo se abrirá a las 18.30 horas de este viernes con la disputa del XVIII campeonato de lanzamiento de txapelas y del XV campeonato de lanzamiento de huesos de aceituna; unos eventos ya consagrados en la programación festiva del barrio y que volverán a estar abiertos a la participación de todas las personas interesadas.

A partir de ahí la ciudadanía podrá disfrutar con una bertso kalejira y una bertso-afaria que se llevará a cabo de la mano de Euskal parrilla y contará con la participación de los bertsolaris Julio Soto e Iker Zubeldia (la cena cuesta 30 euros y la reserva de plaza puede hacerse llamando a los números 679 943 139 ó 626 957 900 ). Como es habitual, tras la bertso-afaria habrá música «hasta el cierre de la carpa».

Un sábado diferente

La jornada festiva del sábado discurrirá por unos derroteros diferentes a los habituales en Arriaga, que este año no celebrará su tradicional comida popular a base de paella.

De hecho, las actividades festivas del sábado no empezarán hasta la tarde. Eso sí, una vez en marcha no se detendrán hasta bien entrada la jornada del domingo.

Para empezar, la sociedad Kaxeta acogerá a las 16:30 horas la disputa del XIV torneo de Mus; mientras que a las 17:00 horas habrá una merienda para el público infantil, a las 17:30 horas se celebrará el XIV concurso de tortillas de patata y a las 18:00 horas comenzarán juegos para personas de todas las edades (txingas, campeonato de pulsos, toka...).

Como novedad, quienes se acerquen el sábado al recinto festivo de Arriaga podrán cenar en una 'foodtruck'. Además, a partir de las 21:30 horas se podrá disfrutar con dos conciertos a cargo de los grupos Kitziki y Jeizy's Tyros.

A la 01:00 de la madrugada la organización repartirá chocolate caliente y sorteará las rifas de las fiestas. Sin embargo, la actividad no terminará ahí; la música seguirá de la mano de un DJ «hasta el cierre de la carpa».

Al igual que ha hecho durante las fiestas del resto de barrios rurales del pueblo, el Ayuntamiento de Elgoibar habilitará un autobús para acudir el sábado (de manera gratuita) a las fiestas de Arriaga. Dicho servicio de transporte público estará en marcha de manera ininterrumpida entre las 17:00 horas de la tarde y las 02:00 horas de la madrugada. Quienes deseen hacer uso del mismo no tienen más que acudir a la rotonda del Hotel Txarriduna y esperar a que llegue el autobús.