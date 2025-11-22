Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Zapatos rojos en recuerdo de las víctimas de la violencia machista, el pasado año en Kalegoen plaza. UDALA

Elgoibar

Animan a participar en los actos «para reflexionar, concienciar y rechazar la violencia machista»

Jabi Leon

elgoibar.

Sábado, 22 de noviembre 2025, 21:07

Tras arrancar el pasado miércoles con una sesión de cineclub en la que se pudo ver el largometraje 'La Furia', el programa organizado en Elgoibar para conmemorar el Día Internacional Contra la Violencia hacia las Mujeres tendrá continuidad este lunes con dos actividades distintas.

Para empezar, la Casa de las Mujeres Lila acogerá mañana (a las 18:00 horas y en bilingüe) una sesión de reflexión sobre la violencia vicaria. Ese acto se llevará a cabo de la mano de Loredi Salegi y estará abierto a la participación de todas las mujeres.

Por otro lado, el salón de actos de Aita Agirre Kulturgunea albergará (a las 19:00 horas) la sesión de cuentacuentos para adultos '¿Qué llevamos las mujeres en el bolso?', a cargo de Inés Bengoa. Aunque la asistencia es libre y gratuita se recomienda apuntarse previamente llamando al número de teléfono 943 743 525 de la biblioteca municipal.

Así se llegará al martes 25-N, el Día Internacional Contra la Violencia Machista, que volverá a estar protagonizado por una concentración que servirá para visibilizar el rechazo de la ciudadanía hacia la violencia contra las mujeres. Ese acto tendrá lugar a las 19:00 horas, en Kalegoen plaza.

De todos modos, las actividades organizados para conmemorar el 25-N en Elgoibar no terminarán ahí; toda vez que para el próximo viernes se ha programado un café tertulia sobre el séptimo arte (a las 18:30 horas en Lila) y la obra de teatro 'Jo!' (a las 20:30 horas en el Herriko Antzokia).

El Consistorio elgoibartarra invita al conjunto de la ciudadanía a participar en las distintas actividades organizadas con el fin de «concienciar, promover la reflexión y mostrar una postura firme contra la violencia machista».

