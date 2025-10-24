El Alcorta de Liga Vasca se mide mañana al Leizaran en el polideportivo

Jabi Leon elgoibar. Viernes, 24 de octubre 2025, 21:00

Los tres equipos de categoría sénior del club de balonmano Sanlo afrontan este fin de semana una nueva jornada liguera, con la particularidad de que el Alcorta Forging Group será el único conjunto que ejercerá como local.

En concreto, el equipo del Sanlo que milita en la Liga Vasca masculina se medirá a las 1300 horas de mañana al Leizaran en la cancha del polideportivo Olaizaga. Y lo hará con la intención de hacer bueno el meritorio empate que logró la pasada jornada en su visita al siempre difícil Txikipolit de Zarautz.

Curiosamente, el Malape taberna de Liga Vasca femenina también se enfrentará este domingo al Leizaran, pero el encuentro se disputará en el polideportivo Allurralde de Andoain (a las 12.15 horas).

Por último, el Pizzería Salento de Segunda territorial masculina se desplazará esta tarde a Zumarraga para medirse (a las 15.45 horas) al Urola.