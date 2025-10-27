Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

ASKASIBAR/UDALA

Elgoibar

La aizkolari navarra Nerea Sorondo logra en Elgoibar su cuarta txapela de Euskal Herria

Lunes, 27 de octubre 2025, 20:24

Kalegoen plaza acogió el sábado el festival de herri kirolak que sirvió para decidir la aizkolari campeona de Euskal Herria del 2025. El evento arrancó con una eliminatoria del Campeonato de aizkolaris de Segunda categoría y continuó con el plato fuerte del día: la final del campeonato femenino. Las seis mejores aizkolaris del momento lucharon por la txapela, que al final fue a parar a la cabeza de la veterana aizkolari de Bera Nerea Sorondo, que recuperó así el título que ya obtuvo en 2018, 2019 y 2021. Sorondo (foto derecha) culminó su trabajo por delante de la ganadora de las tres últimas ediciones (siempre con Sorondo como subcampeona) y gran favorita, Nerea Arruti, mientras que Laiene Pikabea fue tercera.

