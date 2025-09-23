Aiastia estrenará el domingo una carrera de montaña por los senderos y cimas del barrio

Participantes en la última vuelta montañera a Elgoibar suben a Morkaiko desde el frontón de Aiastia.

Jabi Leon elgoibar. Martes, 23 de septiembre 2025

El barrio elgoibartarra de Aiastia celebrará este próximo fin de semana una nueva edición de sus tradicionales fiestas de San Miguel, que volverán a ofrecer a vecinos y visitantes la posibilidad de disfrutar con actividades de la más diversa índole.

Entre todas ellas este año cabe destacar una novedad significativa: el I Trail Aiastia-San Miguel; una carrera de montaña organizada por la comisión de fiestas de la mano del club CATT Morkaiko que discurrirá por los senderos y las cimas que rodean el núcleo urbano de Aiastia.

La carrera de montaña se celebrará este domingo (la salida será a las 11.00 horas) y se desarrollará sobre un recorrido corto y rápido, de apenas 6,35 kilómetros y con un desnivel positivo acumulado de 317 metros.

La competición empezará y finalizará en el frontón de Aiastia y las personas que se animen a tomar parte deberán alcanzar dos de las cimas más emblemáticas existentes en el barrio como son las de Zirardamendi (468 metros) y Morkaiko (533 metros).

Desde la organización destacan que el I Trail Aiastia-San Miguel es «una carrera de montaña apropiada tanto para atletas con experiencia como para quienes desean iniciarse en el mundo del trail».

Las personas que quieran tomar parte en la prueba podrán apuntarse entre las 09.15 y las 10.45 horas del domingo en el frontón de Aiastia. La inscripción cuesta 5 euros; un precio que incluye los seguros de accidentes y responsabilidad civil, el derecho a hacer uso de diferentes servicios (avituallamientos en el kilómetros 3,7 y al final, duchas, consigna...), la participación en un sorteo...

Categorías y premios

El I Trail Aiastia-San Miguel constará de cuatro categorías «para jóvenes de entre 14 y 17 años; para adultos de entre 18 y 47 años; para veteranos mayores de 48 años y, finalmente, para las vecinas y vecinos del barrio». Eso sí, aunque hay una categoría para jóvenes, las personas menores de edad que deseen tomar parte deberán presentar la hoja impresa que certifica el permiso de los padres o tutores legales.

En cuanto a los premios, la organización colocará una txapela a quien gane la prueba. Además, entregará sendas cestas con productos al primer hombre y la primera mujer; y entregará regalos al mejor joven, al mejor veterano y a quien acabe la carrera con una mejor cara. Como colofón, se sorteará un menú del día para dos personas en el restaurante Belaustegi entre todos los participantes.