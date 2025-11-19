«Activistas independentistas» reivindican el derribo

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 20:14 Comenta Compartir

El derribo de la cruz de Morkaiku ha sido reivindicado por un grupo de «activistas independentistas» mediante un vídeo con imágenes de la acción perpetrada que han divulgado a través de la web naiz.eus. En el audiovisual recuerdan que la cruz derribada «fue erigida por el franquismo en memoria de un tío del rey emérito, Juan Carlos de Borbón, que murió en ese monte combatiendo con el bando fascista». Además, señalan que el derribo de esa cruz «era responsabilidad y un mandato incumplido del propio Gobierno Vasco».