Jugadores del Amaikak Bat y del Urola pugnan por un balón en un partido disputado en Errotazar. J.L.

Debabarrena

Elgoibar, Mutriku y Urki juegan el domingo con el objetivo común de enlazar dos victorias seguidas

El Amaikak Bat de Deba abrirá este sábado en Hernani la séptima jornada de Liga con la necesidad de sumar para no meterse de lleno en el pozo de la tabla

Jabi Leon

Jueves, 23 de octubre 2025, 20:19

Los equipos de Debabarrena que militan en la División de Honor masculina del fútbol regional afrontan este fin de semana la séptima jornada liguera con ... la necesidad de sumar para no verse inmersos en los puestos de peligro de la clasificación.

