Elgoibar, Mutriku y Urki juegan el domingo con el objetivo común de enlazar dos victorias seguidas

Los equipos de Debabarrena que militan en la División de Honor masculina del fútbol regional afrontan este fin de semana la séptima jornada liguera con ... la necesidad de sumar para no verse inmersos en los puestos de peligro de la clasificación.

Entre los representantes de la comarca, el conjunto que abrirá la jornada será el Amaikak Bat de Deba, que este sábado se desplazará hasta Hernani para enfrentarse (a las 16:00 horas) al equipo local (11º con 8 puntos).

Los debarras, que con cuatro puntos son antepenúltimos, acudirán al estadio de Zubipe dispuestos a resarcirse de la derrota cosechada el pasado fin de semana en su feudo ante el Elgoibar, para no meterse de lleno en el pozo de la tabla.

Por su parte, el 'Haundi' del Club Deportivo Elgoibar, el Mutriku y el Urki jugarán el domingo con el objetivo común de enlazar dos victorias consecutivas.

El Elgoibar (octavo con 10 puntos) recibirá en su estadio de Mintxeta (a las 12:00 horas) al Anaitasuna de Azkoitia, que con un punto más que los elgoibartarras es quinto. Eso sí, los azkoitiarras no han podido pasar del empate en los dos últimos partidos, por lo que no podrán las cosas nada fáciles a los de Elgoibar.

Por otro lado, el Urki eibarrés (13º con 6 puntos) se medirá en su feudo de Unbe (a las 12:35 horas) al Mondragon (7º con 11 puntos); mientras que el Mutriku (12º con 6 puntos) visitará (16:00 horas) al Urola de Zumarraga (penúltimo con 3 puntos).

El 'Haundi' femenino

Las chicas del Elgoibar, el único equipo de la comarca que milita en la División de Honor femenina, visitan el sábado(a las 15:45 horas) al Oiartzun B.

Sextas con 9 puntos, las elgoibartarras están cuajando un gran inicio de temporada, pero tienen muy difícil sumar este sábado ante el Oiartzun B, líder en solitario con 13 puntos en 5 partidos.