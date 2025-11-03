Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Eibar

El XXVI Concurso de Cortometrajes Asier Errasti tiene en pantalla hoy diez cortos

A.E.

EIBAR.

Lunes, 3 de noviembre 2025, 21:01

Comenta

Eibar vuelve a levantar telón para el cortometraje. El XXVI Concurso de Cortometrajes Asier Errasti, consolidado ya como una de las citas audiovisuales más reconocidas de la ciudad, continúa su andadura con la proyección pública de una nueva tanda de obras este miércoles, a partir de las 19.30 horas, en sesión abierta al público. El certamen mantiene su espíritu fundacional: dar pantalla y dar escucha a voces jóvenes y emergentes del cine, mostrar diversidad de temáticas y registros.

Entre los cortos a proyectar están: 'Parte de Mí', sobre la inclusión de las peersonas; 'Huir', de Kike Maillo y Alejandro Pereira; 'Depredador', de Javier Fesser, mejor cortometraje este año del festival de cine independiente de Elche; 'Huracán', ficción de Saúl Gallego; 'Olentzerori Eskatu Nion', de Amaia San Sebastián Larzabal; 'El Otro', de Eduard Fernández y Carmela de Vicente Mallols; 'Medusas', de Iñaki Sánchez Arrieta, ganador de un premio entrega Amnistía Internacional y el Festival de Cine de Albacete; 'Angie' de Josep Varo, con un trasfondo social que busca empatizar con los problemas actuales de la sociedad: y 'Traje y Tupper', de José Ocaña.

