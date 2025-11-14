La XII Carrera Popular Asier Cuevas tomará las calles de Eibar esta tarde

M. R. Eibar. Viernes, 14 de noviembre 2025, 19:59 Comenta Compartir

Eibar vuelve a vestirse de deporte esta tarde con la celebración de la XII edición de la Carrera Popular Asier Cuevas. La jornada comenzará a las 17.00 horas con la carrera infantil destinada a los participantes de Deporte Escolar, que servirá de aperitivo a la prueba principal.

A las 18.00 horas se dará la salida a la carrera absoluta, que mantendrá el mismo recorrido de las últimas ediciones: un circuito urbano de 2.500 metros al que los atletas deberán dar tres vueltas, completando un total de 7,5 kilómetros. La salida y la meta estarán situadas frente al Club Deportivo Eibar, en la calle Toribio Etxebarria.

El reparto de premios reconocerá a los tres primeros clasificados de las categorías masculina y femenina, además de a los mejores júniors —corredores nacidos entre 2006 y 2009—, a los veteranos de más de 40 años y a los mejores eibarreses en completar el recorrido. Asimismo, todos los inscritos recibirán un obsequio conmemorativo y podrán participar en un sorteo al finalizar la carrera.

La prueba implicará afecciones en la circulación. De 18.00 a 19.00 horas permanecerán cerrados los accesos al centro urbano tanto desde la variante como desde Azitain, Txara Azpikua y Estaziño.