Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Xabier Labaka y Oihane Sarasketa conquistan la XII Carrera Asier Cuevas

Más de 200 corredores, incluido el propio Cuevas, participaron en una edición festiva y con una gran acogida en Eibar

Marcos Rodríguez

Eibar.

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 20:13

Comenta

Eibar celebró la XII Carrera Popular Asier Cuevas el pasado sábado, una cita ya consolidada en el calendario deportivo y que este año reunió a más de 200 corredores por las calles de la ciudad. La prueba se desarrolló en un gran ambiente con un recorrido urbano lleno de espectadores que no dejaron de animar.

El bergarés Xabier Labaka Aldekoa fue el gran protagonista de la jornada al imponerse en la categoría absoluta masculina con un tiempo de 23:48. Le acompañaron en el podio Ibon Badiola Lersundi (Ondarroa) y Sergio Agredas del Palacio (Arrasate). En categoría femenina, la eibarresa Oihane Sarasketa Irranzo se alzó con la victoria con un registro de 29:31, seguida de Iraia Beristain Aranbarri (Ondarroa) y Jone Penedo Aiastui (Eibar).

La tarde comenzó con la disputa de la Asier Cuevas Txikia, la versión infantil de la carrera dentro del programa de Deporte Escolar, donde numerosos niños y niñas disfrutaron de una experiencia deportiva muy especial.

La presencia en la carrera del propio Cuevas, campeón de Europa de 100 kilómetros en 2013, volvió a añadir un valor emocional a esta prueba que lleva su nombre. Además, durante el evento, el Club Deportivo Eibar realizó un reconocimiento al atleta armero Pello Berrizbeitia por su trayectoria y por su participación en el Campeonato del Mundo de Trail y Running de Montaña de 2025. También se homenajeó al proyecto 'Zure Irrifarra Nire Indarra', impulsor del deporte inclusivo.

En la categoría de veteranos, el primer clasificado fue Sergio Agredas del Palacio (24:22), seguido de Jorge Santos Román y Javier Irazábal Arrieta. En veteranas se impuso Onintza Zeberio Arretxe (31:22), por delante de Luz Marina Valencia Noreña e Izaskun Anguiano San Juan. En juveniles también hubo representación local destacada: Ugaitz García Ruiz se llevó la victoria en categoría masculina con 25:27 y Nora Martínez Baroja hizo lo propio en femenina con 31:03.

Organizada por el Depor, con el apoyo del Ayuntamiento de Eibar, Eskola Kirola, la iniciativa 'Zure Irrifarra Nire Indarra' y Garajes García, la carrera mantuvo su tradicional recorrido de 7,5 kilómetros, con salida y meta frente a la sede del CDE y tres vueltas por las calles del centro. Además de los premios, todos los participantes recibieron un obsequio y pudieron disfrutar de un sorteo tras la llegada.

El Club Deportivo Eibar quiso agradecer a corredores, voluntarios, patrocinadores y a la ciudadanía el respaldo mostrado una vez más, permitiendo que la Carrera Popular Asier Cuevas siga creciendo cada año. Con esta duodécima edición ya completada con éxito, Eibar empieza a mirar hacia la próxima, con el mismo espíritu que ha convertido esta cita en una auténtica fiesta del atletismo en la localidad.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fermin Muguruza retira todas sus canciones de Spotify y lidera el boicot de más de 160 bandas vascas a la plataforma musical
  2. 2 Llega la masa de aire ártico a Gipuzkoa: consulta los municipios que se quedarán con temperaturas bajo cero esta semana
  3. 3 Obligan a retirar todas las terrazas del centro de la ciudad turística que tendrá vuelos directos a San Sebastián el próximo año
  4. 4 Irun, la ciudad que resistió hasta que se quedó sin munición
  5. 5 Sorprenden a un pescador en Gipuzkoa con focos hacia el mar para la captura del calamar: «Pescar de noche puede salir caro»
  6. 6 Las cocinas en las que se consumen 3.000 huevos al día para hacer tortilla: «Nos ha subido 50 céntimos la docena. Estamos asustados»
  7. 7

    Fallece tras volcar su tractor y quedar atrapado el padre de un pelotari navarro de Aspe
  8. 8 Derriban la cruz de Morkaiku de Elgoibar, construida por el franquismo en memoria del tío del rey emérito
  9. 9

    La cooperativa Noran de Donostia recibió más de 600.000 euros de Servinabar, epicentro de la supuesta trama corrupta
  10. 10 Amplían la alerta sanitaria por listeria: más embutidos afectados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Xabier Labaka y Oihane Sarasketa conquistan la XII Carrera Asier Cuevas