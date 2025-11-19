Xabier Labaka y Oihane Sarasketa conquistan la XII Carrera Asier Cuevas Más de 200 corredores, incluido el propio Cuevas, participaron en una edición festiva y con una gran acogida en Eibar

Marcos Rodríguez Eibar. Miércoles, 19 de noviembre 2025, 20:13

Eibar celebró la XII Carrera Popular Asier Cuevas el pasado sábado, una cita ya consolidada en el calendario deportivo y que este año reunió a más de 200 corredores por las calles de la ciudad. La prueba se desarrolló en un gran ambiente con un recorrido urbano lleno de espectadores que no dejaron de animar.

El bergarés Xabier Labaka Aldekoa fue el gran protagonista de la jornada al imponerse en la categoría absoluta masculina con un tiempo de 23:48. Le acompañaron en el podio Ibon Badiola Lersundi (Ondarroa) y Sergio Agredas del Palacio (Arrasate). En categoría femenina, la eibarresa Oihane Sarasketa Irranzo se alzó con la victoria con un registro de 29:31, seguida de Iraia Beristain Aranbarri (Ondarroa) y Jone Penedo Aiastui (Eibar).

La tarde comenzó con la disputa de la Asier Cuevas Txikia, la versión infantil de la carrera dentro del programa de Deporte Escolar, donde numerosos niños y niñas disfrutaron de una experiencia deportiva muy especial.

La presencia en la carrera del propio Cuevas, campeón de Europa de 100 kilómetros en 2013, volvió a añadir un valor emocional a esta prueba que lleva su nombre. Además, durante el evento, el Club Deportivo Eibar realizó un reconocimiento al atleta armero Pello Berrizbeitia por su trayectoria y por su participación en el Campeonato del Mundo de Trail y Running de Montaña de 2025. También se homenajeó al proyecto 'Zure Irrifarra Nire Indarra', impulsor del deporte inclusivo.

En la categoría de veteranos, el primer clasificado fue Sergio Agredas del Palacio (24:22), seguido de Jorge Santos Román y Javier Irazábal Arrieta. En veteranas se impuso Onintza Zeberio Arretxe (31:22), por delante de Luz Marina Valencia Noreña e Izaskun Anguiano San Juan. En juveniles también hubo representación local destacada: Ugaitz García Ruiz se llevó la victoria en categoría masculina con 25:27 y Nora Martínez Baroja hizo lo propio en femenina con 31:03.

Organizada por el Depor, con el apoyo del Ayuntamiento de Eibar, Eskola Kirola, la iniciativa 'Zure Irrifarra Nire Indarra' y Garajes García, la carrera mantuvo su tradicional recorrido de 7,5 kilómetros, con salida y meta frente a la sede del CDE y tres vueltas por las calles del centro. Además de los premios, todos los participantes recibieron un obsequio y pudieron disfrutar de un sorteo tras la llegada.

El Club Deportivo Eibar quiso agradecer a corredores, voluntarios, patrocinadores y a la ciudadanía el respaldo mostrado una vez más, permitiendo que la Carrera Popular Asier Cuevas siga creciendo cada año. Con esta duodécima edición ya completada con éxito, Eibar empieza a mirar hacia la próxima, con el mismo espíritu que ha convertido esta cita en una auténtica fiesta del atletismo en la localidad.