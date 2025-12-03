Victorias de peso y tropiezos en un fin de semana muy intenso para los filiales

La cantera de la SD Eibar afrontó un fin de semana lleno de emociones y resultados variados, con victorias de mérito, derrotas ajustadas y ... esfuerzos destacados en todas las categorías.

En 2ª RFEF, el Eibar B logró un triunfo muy valioso por 1-0 ante el Deportivo Aragón. Un tanto de Jonlo mediada la primera parte dio tres puntos de oro a los armeros, que se alejan de la zona de descenso y refuerzan sus buenas sensaciones.

La Tercera Federación tuvo jornada de descanso, mientras que en División de Honor Juvenil el Eibar cayó 4-3 ante la UD Logroñés en un duelo de ritmo alto. Tres goles encajados en un mal inicio de la segunda mitad marcaron el encuentro, y pese a la reacción tras la expulsión de un rival, el equipo no logró culminar la remontada.

Tampoco pudo sumar el Juvenil Nacional, que perdió 3-0 en Igorre ante el Arratia. Tras una primera parte igualada, un penalti abrió el marcador y los armeros no consiguieron recuperar su juego, encajando una derrota clara.

En categoría cadete, el fin de semana dejó dos victorias contundentes. El Cadete Vasca firmó un brillante 0-4 ante el Antiguoko, con una primera mitad de alto nivel que encarriló el partido. También venció con autoridad el Cadete Honor, que superó 4-0 al Bergara con todos los goles en la segunda parte, triunfo que les coloca líderes del grupo. La mala noticia fue la lesión de Eneko, que estará un tiempo fuera de los terrenos de juego.

En Infantil Honor hubo descanso, y en Infantil Txiki el Eibar completó una sólida actuación para imponerse 5-2 al Lagun Onak en Areitio. Tras una primera mitad igualada, el equipo impuso su ritmo en el segundo acto para sentenciar el encuentro.

En el fútbol base femenino, tanto la 2ª RFEF como la 3ª RFEF tuvieron jornada sin competición. Sí compitieron el Cadete Honor, que empató 1-1 en su visita al Intxaurdi tras una mala primera parte y una notable reacción tras el descanso, y el Infantil F11, que cayó 1-2 ante el Goierri Gorri. Las armeras fueron superiores en la primera mitad, pero el rival aprovechó dos contras en el tramo final para llevarse el triunfo.