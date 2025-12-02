Veinticinco años de Umeak Eskolara alivian a las familias y sostienen el comercio local El Ayuntamiento destina 254.211 euros a la atención de 4.249 peticiones de escolares y estudiantes

ALBERTO ECHALUCE EIBAR. Martes, 2 de diciembre 2025, 20:21

Veinticinco años después de su puesta en marcha, el programa Umeak Eskolara, junto con las ayudas Dirulaguntzak Ikasleei, se ha consolidado como uno de los pilares sociales más reconocibles del Ayuntamiento.

Nació con un objetivo muy concreto: aliviar el gasto de las familias al inicio de curso y, al mismo tiempo, reforzar el comercio local. Hoy, un cuarto de siglo más tarde, el balance de su trayectoria muestra una iniciativa madura, arraigada en la ciudad y plenamente vigente.

2025 En este ejercicio se han recibido 2.874 solicitudes para Umeak Eskolara, con un importe total de 171.966,65 euros, y 1.375 solicitudes para las ayudas a estudiantes, con 82.244,68 euros concedidos.

2024 El año anterior, las solicitudes del primer programa ascendieron a 3.060 y las de Dirulaguntzak Ikasleei a 1.377, lo que muestra una pequeña caída en el primer caso y una práctica estabilidad en el segundo.

Valoración El Ayuntamiento ha hecho un balance positivo del programa por el impacto sobre el comercio y los beneficios a las familias.

En la edición de este año, el Ayuntamiento ha destinado 254.211 euros a responder a las solicitudes de las familias, manteniendo la ayuda de 60,10 euros por escolar para compras en establecimientos del municipio. En total, 4.249 niños, niñas y jóvenes se han beneficiado este año de los programas Umeak Eskolara y Dirulaguntzak Ikasleei, lo que supone que una parte muy significativa del alumnado eibarrés ha tenido acceso directo a este apoyo en un momento tan sensible como el arranque del curso escolar.

Ayuda de 60.10 euros

El esquema sigue fiel a la filosofía original: Umeak Eskolara está dirigido a menores de entre 2 y 15 años, mientras que Dirulaguntzak Ikasleei está pensado para jóvenes de 16 a 25 años que cursan enseñanzas regladas u ocupacionales. En ambos casos, la ayuda máxima por persona beneficiaria se fija en 60,10 euros, que solo pueden gastarse en comercios locales. Con ese importe se busca cubrir una parte de los gastos en ropa, calzado, material escolar, -excepto libros de texto-, gafas, lentillas o equipamiento deportivo, entre otros conceptos.

Este año, el programa ha registrado una ligera disminución en el número de solicitudes en comparación con 2024, pero manteniendo un nivel de demanda elevado que confirma su utilidad. Este año se han recibido 2.874 solicitudes para Umeak Eskolara, con un importe total de 171.966,65 euros, y 1.375 solicitudes para las ayudas a estudiantes, con 82.244,68 euros concedidos.

El año anterior, las solicitudes del primer programa ascendieron a 3.060 y las de Dirulaguntzak Ikasleei a 1.377, lo que muestra una pequeña caída en el primer caso y una práctica estabilidad en el segundo. Aun así, el balance global sigue siendo contundente: casi 4.250 escolares y jóvenes han contado este año con una ayuda municipal para afrontar los gastos de inicio de curso, y el Ayuntamiento ha mantenido un esfuerzo inversor muy similar al de ejercicios recientes, en torno a los 250.000 euros.

La perspectiva de los últimos años permite situar estos datos en una trayectoria de fondo. En 2024, por ejemplo, el Ayuntamiento recibió un total de 5.572 solicitudes para ambos programas, con una inversión municipal de 265.377 euros.

En ese ejercicio, Umeak Eskolara contabilizó 4.195 peticiones, con un presupuesto de 183.003 euros, mientras que Dirulaguntzak Ikasleei, con una dotación de algo más de 82.000 euros, recibió 1.377 solicitudes. La foto que dibujan estas cifras es clara: en momentos de mayor tensión económica, el programa se refuerza y se utiliza intensivamente; en años de ligera mejora, la demanda se estabiliza, pero sin perder ni relevancia ni alcance.

Más allá de los números, el impacto social del programa es evidente. El alcalde Jon Iraola ha valorado los resultados destacando que el Ayuntamiento sigue comprometido en garantizar que todas las familias tengan acceso a estas ayudas, fomentando la igualdad de oportunidades en la educación. Insiste en que estas ayudas no solo facilitan recursos materiales a los estudiantes, sino que también apoyan al comercio local, fortaleciendo la economía de proximidad y la cohesión de la ciudad. «Seguiremos trabajando para que ningún niño o niña se quede sin la posibilidad de comenzar el curso con lo que necesita», subraya el primer edil, ligando el programa a una idea de equidad educativa que va más allá de la mera entrega de un vale.

La concejala de Desarrollo Económico, Vanesa Hortas, coincide en esa valoración y subraya que los datos de este año reflejan un mantenimiento del apoyo a los estudiantes, lo que confirma, en su opinión, la efectividad de las políticas educativas y sociales municipal.

A su juicio, el programa ha logrado consolidarse como una herramienta de referencia para las familias eibarresas, y el reto ahora es seguir garantizando que nadie quede fuera de las ayudas por falta de información o por trabas administrativas. Los servicios municipales destacan que la práctica totalidad de las solicitudes se aceptan cada año, lo que indica que las condiciones de acceso están bien calibradas y que las ayudas llegan realmente a quienes las necesitan.

Impacto sobre el comercio

Otro aspecto clave del balance de Umeak Eskolara es su impacto económico sobre la ciudad. El diseño del programa obliga a realizar las compras en comercios, lo que canaliza la inversión municipal hacia el pequeño comercio y contribuye a sostener la red de establecimientos de barrio. Cada vale de 60,10 euros que se entrega a una familia se traduce en ventas directas para tiendas de ropa, zapaterías, ópticas, papelerías o comercios de deporte del municipio. En un contexto en el que el comercio local compite con grandes superficies y compras por internet, esta inyección anual supone una bocanada de aire para muchos negocios.