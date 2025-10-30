Una veintena de corredores del CDE participarán el domingo en el Cross de Lasarte

M. R. Eibar. Jueves, 30 de octubre 2025, 20:32

Una veintena de atletas del Club Deportivo Eibar participarán este domingo en la 69 edición del Cross de Lasarte. En categoría federada, tomarán parte: Julen Teran Belastegui, Pello Berrizbeitia Apellaniz, Txomin Osoro Gutierrez, Markel Gutierrez García, Iñigo Trokaola Ibarlucea, Roberto Gartzia Herrero, Marcos Untzetabarrenetxea Arriolabengoa, Anwar El Hassouni Benaissa, Ugaitz Gartzia Ruiz y Nora Martínez Baroja.

Además, una decena de jóvenes atletas representarán a Eibar en categorías de base. Entre los benjamines competirán Amets Rubio Muñoz, Jone Hernández Iraola, Marina Morales Mendikute y Saioa Guerrero Garaizabal. En alevines, lo harán Eider González Cuetara, Isabel Pita Lozano, Jule Azurmendi Márquez, Lucía Arkotxa Larrarte y Maddi Pérez de Obanos Larreategi.