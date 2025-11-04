Una veintena de atletas eibarreses participaron en el Cross de Donostia

El atletismo local arrancó la temporada de croses con una actuación sólida y notable en la 69.ª edición del Cross Internacional de Donostia, ... celebrado el domingo en el hipódromo de Lasarte. Cerca de una veintena de atletas del Club Deportivo Eibar se dieron cita en una jornada soleada y con un ambiente espectacular, compartiendo cartel con grandes figuras del panorama internacional.

En la prueba absoluta, el keniano Titus Kiprotich dio la sorpresa al imponerse sobre el ugandés Martin Kiprotich, uno de los favoritos. En categoría femenina, la joven keniana Celestine Jepkosgei, de 21 años, se llevó la victoria por delante de la especialista española en obstáculos Marta Serrano Azpiazu.

Más allá del plano internacional, los representantes del Club Deportivo Eibar demostraron estar en un gran momento de forma. En la prueba absoluta masculina, disputada sobre 6.900 metros, Julen Teran fue el mejor clasificado del club, finalizando en la 22.ª posición con un tiempo de 21:44, siendo además el sexto vasco en meta. Le siguieron Txomin Osoro (24:00) y Markel Gutierrez (24:51), completando una sólida participación.

En categoría sub-20 femenina, Nora Martínez firmó una excelente actuación logrando un noveno puesto con un crono de 14:29, mientras que en la prueba masculina sub-20, Ugaiz Gartzia también fue noveno con 11:37 y Anwar El Hassouini Benaissa concluyó 18.º con 12:21.

El club destacó también en la categoría máster, donde Iñigo Trokaola (09:01), Roberto García (09:30) y Marcos Untzetabarrenetxea (10:15) finalizaron en los puestos 8.º, 21.º y 29.º, respectivamente, dejando claro el alto nivel de la representación armera.

Las categorías base también tuvieron su protagonismo. En la carrera alevín (1.240 m), participaron Isabel Pita (05:13), Jule Azurmendi (05:16), Maddi Pérez de Obanos (05:22), Lucía Arkotxa (05:38) y Eider González (05:43), mientras que en benjamín (600 m) tomaron la salida Amets Rubio, Jone Hernández, Marina Morales y Saioa Guerrero, disfrutando de una gran experiencia competitiva.

Con esta primera prueba ya superada, el Club Deportivo Eibar mira a sus próximas citas. El 14 de diciembre se celebrará en los campos de Arrate el LXXIII Cross Memorial Bolumburu, organizado por el propio club junto a la Federación Guipuzcoana. Además, el 18 de enero, la acción se trasladará a Mintxeta, en Elgoibar, con el prestigioso Cross Internacional Juan Muguerza.

El atletismo eibarrés arranca así la temporada con energía, ilusión y excelentes sensaciones en una de las pruebas más destacadas del calendario.