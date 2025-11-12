Uxue Gutiérrez gana un bronce en el XXXI Torneo Infantil de Amurrio Con un balance de cuatro victorias y una derrota en cuartos de final, la armera volvió a casa con medalla y buen sabor de boca

Uxue Gutiérrez con su medalla en el Torneo de Amurrio.

Marcos Rodríguez eibar. Miércoles, 12 de noviembre 2025, 20:49

El Judo Club Kalamua volvió a dejar su huella en el panorama autonómico con una destacada actuación en el XXXI Torneo Infantil de Amurrio, celebrado el pasado sábado en el Polideportivo Municipal Bañueta.

La cita anual, a la que el club eibarrés participa cada temporada, reunió a jóvenes judokas de distintos clubes vascos, entre ellos a la eibarresa Uxue Gutiérrez, única representante del Judo Club Kalamua en esta ocasión debido a la baja por lesión de su compañero Josu Garro.

Uxue Gutiérrez, en la categoría femenina de 44 kg, firmó una excelente actuación al imponerse en los tres combates de su liga y superar posteriormente los octavos de final.

Sin embargo, una derrota en cuartos de final le impidió seguir avanzando fases en el torneo. Pese a perder, ese resultado adverso no le impidió es subirse al podio y conquistar una meritoria medalla de bronce. Su balance de cuatro victorias y una sola derrota dejaron muy buen sabor de boca en el club y su gran desempeño fue recompensado con un meritorio bronce.

Desde el Judo Club Kalamua destacaron el gran trabajo y la progresión de la joven judoca, que continúa acumulando experiencia en competiciones de alto nivel.

Después de no poder clasificarse para el III Torneo Anaitasuna del pasado mes de octubre la joven armera ha demostrado una gran capacidad de reacción para salir con una medalla del torneo de Amurrio.