Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
Uxue Gutiérrez con su medalla en el Torneo de Amurrio. JC KALAMUA

Uxue Gutiérrez gana un bronce en el XXXI Torneo Infantil de Amurrio

Con un balance de cuatro victorias y una derrota en cuartos de final, la armera volvió a casa con medalla y buen sabor de boca

Marcos Rodríguez

eibar.

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 20:49

Comenta

El Judo Club Kalamua volvió a dejar su huella en el panorama autonómico con una destacada actuación en el XXXI Torneo Infantil de Amurrio, celebrado el pasado sábado en el Polideportivo Municipal Bañueta.

La cita anual, a la que el club eibarrés participa cada temporada, reunió a jóvenes judokas de distintos clubes vascos, entre ellos a la eibarresa Uxue Gutiérrez, única representante del Judo Club Kalamua en esta ocasión debido a la baja por lesión de su compañero Josu Garro.

Uxue Gutiérrez, en la categoría femenina de 44 kg, firmó una excelente actuación al imponerse en los tres combates de su liga y superar posteriormente los octavos de final.

Sin embargo, una derrota en cuartos de final le impidió seguir avanzando fases en el torneo. Pese a perder, ese resultado adverso no le impidió es subirse al podio y conquistar una meritoria medalla de bronce. Su balance de cuatro victorias y una sola derrota dejaron muy buen sabor de boca en el club y su gran desempeño fue recompensado con un meritorio bronce.

Desde el Judo Club Kalamua destacaron el gran trabajo y la progresión de la joven judoca, que continúa acumulando experiencia en competiciones de alto nivel.

Después de no poder clasificarse para el III Torneo Anaitasuna del pasado mes de octubre la joven armera ha demostrado una gran capacidad de reacción para salir con una medalla del torneo de Amurrio.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La guipuzcoana que lamenta no poder volver a vivir en San Sebastián: «Es la ciudad más cara, pero la más bonita; dichosos los franceses que...»
  2. 2 El médico que salvó a un corredor durante la Behobia - San Sebastián: «No dudé, le hice el boca a boca»
  3. 3

    Gipuzkoa gana 40 habitantes a la semana, todos ellos extranjeros: así crece la población en el territorio durante 2025
  4. 4

    El mar rompe las escaleras de la playa de Ondarreta y compromete el muro que sostiene el paseo
  5. 5 El mensaje de apoyo de Gabriel Rufián a Borja Sémper en el Congreso: «Mucha fuerza, amigo»
  6. 6 Los Javis se separan tras trece años de relación
  7. 7 El actor del momento tiene raíces vascas: «Su familia pertenecía a la aristocracia castellano - vasca de Chile»
  8. 8 La cadena de supermercados que ha decidido no vender los bombones navideños Lindt estas Navidades
  9. 9

    Gipuzkoa define sus zonas más expuestas al cambio climático: esta es la comarca más vulnerable
  10. 10

    Espaldarazo del Supremo a Kutxabank con las hipotecas ligadas al IRPH

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Uxue Gutiérrez gana un bronce en el XXXI Torneo Infantil de Amurrio

Uxue Gutiérrez gana un bronce en el XXXI Torneo Infantil de Amurrio