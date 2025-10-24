El Urki quiere afianzarse en la zona tranquila de las distintas clasificaciones El primer equipo recibe al Mondragón mañana en Unbe, mientras varios conjuntos afrontan duelos clave para escalar posiciones esta tarde

Marcos Rodríguez Eibar. Viernes, 24 de octubre 2025, 21:01 Comenta Compartir

El Club Deportivo Urki se dispone a afrontar un nuevo fin de semana repleto de fútbol en prácticamente todas sus categorías, con varios encuentros de alto voltaje tanto en Unbe como fuera de casa. Tras la importante victoria lograda por el Urki Alkideba la pasada jornada en Andoain, los equipos del club eibarrés buscan prolongar la buena dinámica y afianzarse en la zona tranquila de las distintas clasificaciones.

El plato fuerte del fin de semana llegará mañana a las 12.30 horas en Unbe, donde el Urki Alkideba recibirá al Mondragón en la séptima jornada de la División de Honor Regional. Los armeros, decimoterceros con seis puntos, tratarán de sumar su segundo triunfo consecutivo tras imponerse por 3-4 al Euskalduna en un vibrante partido. Enfrente tendrán a un Mondragón que llega séptimo con once puntos y que atraviesa un buen momento de forma. Será una buena oportunidad para comprobar si los eibarreses confirman su mejoría y continúan alejándose de la zona baja.

En Primera Regional, el Urki JMR buscará mantener su gran inicio liguero en su visita al Axular Lizeoa B, mañana a las 15.30 horas. El filial armero marcha cuarto con nueve puntos y sigue invicto en las primeras cinco jornadas, mientras que su rival, séptimo con tres, intentará frenar la solidez de los eibarreses.

Los equipos juveniles también afrontan duelos importantes. En la Liga Vasca Juvenil, el Urki Eibarbus recibirá este mediodía, a las 12.30 horas en Unbe, al Deusto. Los eibarreses, que ocupan la decimosexta plaza con cinco puntos, están necesitados de una victoria que les saque de los puestos de descenso. Deusto, noveno con nueve puntos, no pondrá las cosas fáciles, pero el factor campo puede resultar determinante para que los armeros se reencuentren con su mejor versión.

En la liga Juvenil Preferente, el Urki ABC visitará mañana al Texas Lasartearra (11.30 horas). Los dos equipos llegan separados por un solo punto: los de Lasarte son undécimos con seis, mientras que los eibarreses son duodécimos con cinco. Será un duelo directo por escapar de la zona baja y asentarse en la mitad de la tabla.

Por su parte, el Urki Hapiick, de Primera Juvenil, afronta esta tarde, a las 18.00 horas, una exigente visita al Urola. Los eibarreses son segundos con siete puntos y buscan prolongar su buen inicio ante un rival que ocupa la quinta posición con tres. Una victoria permitiría a los urkistas seguir a la estela del liderato.

En categoría cadete, el Urki Heganrent volverá a jugar en Unbe, donde recibirá al Soraluze el domingo a las 18.15 horas. Los locales, séptimos con nueve puntos, parten como favoritos ante un rival que ocupa la undécima posición con cuatro. Antes, en Primera Cadete, se vivirá un interesante derbi eibarrés entre el Eibartarrak y el Urki BOJ, hoy a las 12.00 horas en Unbe. Los armeros son segundos con nueve puntos y atraviesan un gran momento, mientras que el conjunto rival suma cuatro y tratará de sorprender.

En categoría infantil, el Urki Beltrán jugará el domingo a las 12.00 horas en Unbe ante el Amaikabat, mientras que el Urki Larragest, en infantil txiki, se desplazará a Azpeitia para medirse también al Amaikabat el mismo día a las 10.00 horas.

El equipo femenino también tendrá protagonismo en Unbe. El Urki JAZ recibirá al Urola el domingo a las 12.00 horas, con la intención de resarcirse de la derrota ante el Bergara y ofrecer una alegría a su afición.

Por último, el conjunto alevín Urki Engimek descansará esta jornada, en un fin de semana que promete intensidad y emoción en los campos donde el club eibarrés estará representado.