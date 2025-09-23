El Urki no puede con el Beasain y suma su primera derrota en Honor Regional El fin de semana dejó resultados dispares para los equipos del club, con triunfos en juveniles, cadetes e infantiles

Marcos Rodríguez Eibar. Martes, 23 de septiembre 2025, 20:31 Comenta Compartir

El pasado fin de semana trajo una agenda cargada de partidos para los diferentes equipos del Club Deportivo Urki, con resultados variados en las competiciones oficiales y amistosos. El primer equipo, el Urki Alkideba, sufrió su primer tropiezo en la recién estrenada aventura en Honor Regional. Los eibarreses visitaron al Beasain B en Loinaz y cayeron por 3-1, pese al gol de Cobo que les permitió mantenerse con opciones hasta el tramo final del encuentro. La dificultad del primer partido a domicilio en esta categoría superior se hizo notar, y se sitúan décimos.

Tampoco pudo puntuar el juvenil de Liga Vasca, el Urki Eibarbus, que cayó 1-0 en Donostia ante el Añorga. Mejor fortuna tuvo el Urki JMR de Regional, que sumó su primer punto del curso en el campo del Mutriku al empatar 1-1, con tanto de Yassir para igualar el choque. El triunfo más contundente lo firmó el juvenil Preferente, el Urki ABC, que goleó en Unbe al Idiazabal por 5-1 con dobletes de Guenaga y Yayo y un tanto más de Ros.

En la cantera, los cadetes firmaron resultados variados. El Preferente, Urki Heganrent, cuajó una gran actuación para vencer al Lagun Onak por 0-3 gracias a los goles de Urki, autor de un doblete, y Lasa. El Urki BOJ, de categoría cadete B, perdió 1-4 frente al Mondragón pese al tanto de Rincón. En infantiles se vivió una jornada muy positiva: el Urki Beltrán arrolló al Mondragón con un histórico 14-0, con cinco goles de Bittor, dos de Mikel y Julen, y tantos de Pello, Mark, Levis, Nourodine y un gol en propia puerta. El infantil txiki, Urki Larragest, no pudo seguir la estela y cayó por 0-8 frente al Arrasate.

En cuanto al fútbol femenino, el Urki Jazz logró un meritorio empate sin goles en Bergara, confirmando su solidez defensiva en la recta final de la pretemporada. Por su parte, en amistoso, el Urki Hapiick perdió 1-0 en el campo del Elorrio.